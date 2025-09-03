Altra tragedia sulle strade siciliane, due morti in un incidente

03/09/2025 18:45:00

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 settembre, sulla Strada Statale 194 Catania-Ragusa, all’altezza del chilometro 10. Il bilancio è drammatico: due vittime, entrambi anziani cittadini maltesi.

Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris con targa maltese. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto si è scontrata frontalmente con un autocarro che trasportava materiale di risulta e procedeva in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo agli occupanti della vettura.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Augusta, un’eliambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, gli uomini dell’Anas e il personale sanitario del 118. I pompieri hanno estratto i corpi dalle lamiere contorte, ma per i due maltesi non c’era più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e mettere in sicurezza l’area. I carabinieri hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Su disposizione della Procura di Siracusa, i due veicoli sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Le salme delle vittime sono state trasferite all’obitorio dell’ospedale di Lentini. Si attende l’identificazione ufficiale e l’attivazione delle procedure consolari per il rimpatrio.



