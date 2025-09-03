Sezioni
Istituzioni
03/09/2025 07:00:00

Trapani, oggi in prefettura il ricordo di Carlo Alberto Dalla Chiesa

 
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756873205-0-trapani-oggi-in-prefettura-il-ricordo-di-carlo-alberto-dalla-chiesa.jpg

Oggi ricorre il 43° anniversario dell’assassinio del Prefetto di Palermo, Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell’Agente Scelto della Polizia di Stato Domenico Russo, uccisi barbaramente dalla mafia il 3 settembre 1982. Un tragico evento che segnò profondamente la lotta contro la mafia e che, ancora oggi, rappresenta un simbolo di sacrificio e coraggio nella difesa della legalità.

 

Per l’occasione, la Prefettura di Trapani, guidata dal Prefetto Daniela Lupo, ha annunciato un momento di raccoglimento e commemorazione. Alle ore 10.00 tutto il personale della sede si è unirà osservando un minuto di silenzio in memoria delle vittime.

 

Con questo gesto simbolico, la Prefettura ribadidce l’importanza di custodire la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato, rinnovando l’impegno delle istituzioni nel contrasto alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità.