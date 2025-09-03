Sezioni
Cultura

» Sociale
03/09/2025 00:00:00

Trapani accoglie la 9^ edizione di "FitWalking for AIL 2025"

Una domenica all’insegna dello sport, della solidarietà e della sensibilizzazione: torna a Trapani la 9ª edizione di “FitWalking for AIL”, l’iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma (AIL) – Sezione di Trapani.

L’appuntamento è fissato per domenica 28 settembre 2025, dalle ore 9:00 alle 13:00, con partenza e arrivo in Piazza Vittorio Veneto. Il percorso si snoderà tra le vie del centro storico di Trapani, fino a raggiungere la suggestiva Torre di Ligny, simbolo della città e punto panoramico che abbraccia il mare.

 

“FitWalking for AIL” non è una semplice camminata, ma un’occasione per unire attività fisica e impegno sociale. L’evento mira a promuovere la cultura del movimento e di uno stile di vita sano, diffondendo allo stesso tempo un messaggio forte: sostenere la lotta contro i tumori del sangue e offrire un aiuto concreto a chi affronta queste malattie.

La partecipazione prevede una quota di 10 euro, che include il kit ufficiale dell’evento. L’intero ricavato sarà destinato al sostegno delle iniziative di AIL Trapani, a favore dei pazienti ematologici e delle loro famiglie, fornendo assistenza e supporto nei momenti più difficili del percorso di cura.

 

Nata per diffondere la pratica del fitwalking (camminata sportiva), la manifestazione ha negli anni raccolto sempre più adesioni in tutta Italia. La tappa trapanese rappresenta un momento importante per la comunità locale, chiamata a partecipare numerosa per trasformare un gesto semplice – il camminare insieme – in un segno concreto di solidarietà.

 

Per iscriversi e ricevere maggiori informazioni è possibile contattare AIL Trapani al numero 091 6883145 o scrivere a sostenitori@ailpalermo.it.