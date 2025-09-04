Sezioni
Cronaca

Ambiente
04/09/2025 19:35:00

Aria irrespirabile a Marsala: fiamme e colonna di fumo nero in contrada Ventrischi. Il video

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1757007390-0-aria-irrespirabile-a-marsala-fiamme-e-colonna-di-fumo-nero-in-contrada-ventrischi.png

Intorno alle 13:30 di oggi, una densa colonna di fumo nero si è alzata nella periferia di Marsala, in un terreno tra Contrada Ventrischi e la zona di Villa Petrosa, dietro alcune serre.

 

Sul posto, alcuni residenti hanno allertato carabinieri, vigili del fuoco e il numero unico di emergenza 112. Tuttavia, a distanza di diverse ore dalla chiamata, gli abitanti denunciano di non aver visto alcun intervento.

 

 Solo una settimana fa avevamo raccontato come la zona sud di Marsala, così come Petrosino e Mazara del Vallo, stia vivendo una situazione sempre più difficile. Qui i roghi notturni di rifiuti — spesso plastica agricola e scarti di potatura bruciati illegalmente — stanno rendendo l’aria irrespirabile, trasformando la vita quotidiana in un incubo.

 

Questa volta, però, l’incendio è avvenuto in pieno giorno, costringendo i residenti a barricarsi in casa o a respirare un’aria pesante e carica di sostanze nocive.

 

 
 



