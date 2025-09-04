Mazara Calcio: continuano gli acquisti che preannunciano la nuova campagna abbonamenti

04/09/2025 17:11:00

Il Mazara Calcio si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione, Girone A, stagione 2025/26, con un mix entusiasmante di continuità, esperienza e una chiara ambizione di vertice. La società gialloblù ha svelato importanti mosse sul fronte della rosa e ha lanciato una campagna abbonamenti pensata per coinvolgere l'intera comunità, dimostrando una strategia a 360 gradi per un campionato da protagonisti.

La dirigenza del Mazara Calcio ha annunciato la riconferma del difensore Sfar Ahmed Omar, nato a Madhia Tunisia, nel 2004, e residente a Mazara del Vallo. Sfar Ahmed Omar, con i suoi 1,85 metri di altezza, rappresenta un pilastro della retroguardia gialloblù. Il suo curriculum vanta trascorsi nella prima divisione a Madhia e, in Italia, la vittoria del torneo regionale Under 18 con la Mazarese sotto la guida di Mister Fiorentino. Nella scorsa stagione (2024/25), ha già indossato con orgoglio la maglia del Mazara nel campionato di Promozione, dimostrando la sua duttilità e affidabilità, potendo giocare sia al centro della difesa che come laterale. La sua riconferma è un segnale forte della volontà del club di puntare sulla freschezza e sul talento già collaudato.

L'ambiente mazarese è stato infiammato dall'annuncio dell'arrivo di un volto notissimo e amatissimo: Raffaele Palazzo. L'esperto centrocampista palermitano, classe 1987, si è unito agli ordini di mister Filippo Cavataio per la preparazione pre-campionato. Il suo ritorno non è un semplice acquisto, ma un vero e proprio abbraccio alla storia del club: Palazzo ha infatti superato le oltre 100 presenze in maglia canarina in diverse stagioni. Il suo vastissimo percorso calcistico lo ha visto indossare maglie importanti in Serie D ed Eccellenza, tra cui Città di Villabate, Atletico Corleone, Ribera, Sport Club Marsala, Geraci e Partinicaudace, oltre naturalmente al Mazara. “Sono felice di tornare ad indossare la maglia gialloblù, per me Mazara è un pezzo di storia della mia vita calcistica. Una piazza importante che merita categorie superiori,” ha dichiarato il giocatore. “Ringrazio la società e gli sportivi per la bella accoglienza. Adesso testa alla coppa Italia e Campionato”. Il suo innesto promette non solo qualità in mezzo al campo, ma anche un carisma e un'esperienza inestimabili per una squadra che ambisce a un campionato di media-alta classifica.

In parallelo all'allestimento della squadra, la società canarina ha avviato la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26. Un'opportunità imperdibile per sostenere i colori gialloblù a condizioni vantaggiose. L'abbonamento per tutte le gare di campionato, ad eccezione di una "Giornata Gialloblù" che sarà indetta separatamente, ha un costo di soli Euro 50,00. Per chi preferisce il singolo biglietto, il costo per le gare casalinghe sarà di Euro 7,00. Un gesto di grande inclusività è rivolto a donne e ragazzi Under 14, che avranno l'omaggio sull'ingresso. La società ha espresso il suo ringraziamento anticipato a tutti coloro che, attraverso l'acquisto dell'abbonamento, contribuiranno a sostenere la squadra.



