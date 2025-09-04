Sezioni
Cronaca
04/09/2025 09:54:00

Hanno in casa tre pistole, un fucile e munizioni: arrestati due marsalesi

Due uomini di 55 e 65 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati a Marsala dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illegale di armi.

 

Durante una serie di controlli mirati alla verifica delle armi regolarmente denunciate, i militari – con il supporto delle unità cinofile di Palermo – hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni dei due.

 

A casa del 55enne sono state trovate due pistole artigianali calibro 7.65 e 15 proiettili dello stesso tipo. Nell’abitazione del 65enne, invece, i Carabinieri hanno scoperto un fucile a canne mozze pronto all’uso, con 15 cartucce calibro 16, oltre a una pistola artigianale e 79 proiettili calibro 39.

 

Tutte le armi e le munizioni, modificate artigianalmente, sono state sequestrate. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto per il 55enne gli arresti domiciliari, mentre il 65enne è stato trasferito in carcere.