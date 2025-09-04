Precipita in un burrone con l'auto, muore un ragazzo di 20 anni

04/09/2025 09:43:00

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade siciliane. Giuseppe Vinti, 20 anni, di Raffadali, è morto nella notte in un tragico incidente stradale avvenuto alle porte di Agrigento, in contrada Cozzo Tahari, a Montaperto.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era alla guida della sua auto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è precipitato in un burrone. L’incidente è avvenuto intorno alle tre del mattino.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, ma per Giuseppe non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Saranno ora le indagini a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Intanto, la comunità di Raffadali è sotto shock per la perdita del giovane, molto conosciuto in paese.



