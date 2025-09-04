Sezioni
Cronaca
04/09/2025 09:07:00

Trapani, ragazza molestata a Villa Margherita. Indagano i carabinieri

Una giovane sarebbe stata vittima di molestie all’interno di Villa Margherita, a Trapani. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri e sul caso stanno indagando i carabinieri, che hanno acquisito la denuncia della ragazza e stanno visionando le immagini di videosorveglianza e ascoltando altre testimonianze.

 

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si trovava all’interno del giardino pubblico quando sarebbe stata oggetto di attenzioni indesiderate da parte di un uomo. In evidente stato di agitazione, è stata soccorsa da un giovane che si trovava lì per caso, e che ha immediatamente chiamato il 112. L’uomo non ha opposto resistenza all’arrivo dei militari, che ora stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica.