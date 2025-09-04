Sezioni
Economia
04/09/2025 15:20:00

È morto all’età di 91 anni Giorgio Armani. Il legame con Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756992229-0-e-scomparso-all-eta-di-91-anni-giorgio-armani.jpg

È scomparso all’età di 91 anni Giorgio Armani, stilista e imprenditore, tra i nomi piùfamosi della moda made in Italy nel mondo. "Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari.”


Giorgio Armani aveva un legame particolare con la Sicilia e in particolare con l’isola di Pantelleria: proprietario di sette dammusi in una posizione strategica di Cala Gadier, da dove è possibile ammirare paesaggi mozzafiato.

In una recente intervista rilasciata a ‘Vogue’, lo stilista ha parlato così del suo amore con l’isola: “La mia storia con Pantelleria è iniziata, a dire il vero, tra dubbi e perplessità. Quando la visitai la prima volta, alla fine degli anni Settanta, mi era sembrata solo brulla e scontrosa. Non aveva spiagge comodamente accessibili, non c’erano alberghi né ristoranti.

Eppure, dopo alcuni giorni, guardando il cielo limpido e il paesaggio intorno, mi accorsi che regnavano quiete e calma. Silenzio assoluto. È stato in quel momento che mi resi conto che qualcosa mi aveva stregato. Ammirando con calma il suo paesaggio incontaminato, mi innamorai del suo fascino selvaggio”.

 



