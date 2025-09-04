Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Immigrazione
04/09/2025 07:00:00

La flotta umanitaria in pericolo: appello al governo di don Francesco Fiorino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756946208-0-la-flotta-umanitaria-in-pericolo-appello-al-governo-di-don-francesco-fiorino.jpg

Una lettera aperta, accorata e durissima, quella firmata da don Francesco Fiorino, direttore dell'Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e responsabile dell’ufficio per i problemi sociali e la pace della Diocesi di Mazara del Vallo. Il sacerdote ha indirizzato il suo appello alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo le dichiarazioni del ministro israeliano Ben Gvir che avrebbe annunciato di voler trattare come terroristi i partecipanti alla Sumud Flotilla.

 

Vi scrivo, molto preoccupato e indignato, dopo le dichiarazioni del Ministro Israeliano Ben Gvir riguardo la Sumud Flotilla (‘li tratteremo come terroristi’), temo che i nostri concittadini che fanno parte della ‘Flotta umanitaria e inoffensiva’ possano essere in serio pericolo”, afferma don Fiorino nella lettera.

Il sacerdote richiama con forza le responsabilità del governo: “Vi rammento che come Governo avete l'obbligo di proteggere l'incolumità e la libertà dei nostri cittadini e dunque con la presente chiedo che mettiate in atto ogni sforzo diplomatico per garantirne sicurezza e protezione”.

 

L’appello si allarga poi al dramma che si consuma a Gaza: “Chiedo inoltre che il nostro Paese, da Voi attualmente governato, contribuisca decisamente a fermare, con ogni azione diplomatica e con ogni mezzo ritenuto opportuno, le uccisioni indiscriminate e criminali di bambini, donne, anziani, malati e civili da parte dell'esercito israeliano”.

 

Un richiamo forte ai valori universali e cristiani: “Le nostre coscienze, la dignità umana, la nostra Costituzione, il diritto internazionale, la convenzione dei diritti dell'uomo, l'adesione ai valori evangelici non ci permettono di restare ‘muti’ e complici di stragi di innocenti, di continue violenze disumane e di distruzioni di interi città nella Striscia di Gaza”. Concludendo, don Fiorino sollecita il governo italiano a non restare in silenzio e a farsi promotore di azioni concrete per la pace e la tutela dei civili.