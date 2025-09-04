Sezioni
Cronaca

04/09/2025 08:21:00

Meteo. Bel tempo in provincia di Trapani. E' l'estate settembrina

Dopo l’instabilità dei giorni scorsi, la Sicilia torna a godersi il bel tempo grazie al ritorno dell’anticiclone, che da oggi garantirà giornate stabili e soleggiate su tutta l’Isola, inclusa la provincia di Trapani, dove l’estate sembra non voler ancora finire.

 

Le previsioni per oggi, giovedì 4 settembre

L’alta pressione domina il Mediterraneo, portando cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio siciliano. Le temperature saranno gradevoli, con massime comprese tra i 25 e i 29 gradi, mentre i valori notturni si manterranno stazionari. Nessuna pioggia in vista.

 

Focus su Trapani

A Trapani, la giornata sarà perfetta per una passeggiata sul lungomare o una pausa al sole: cielo sereno o poco nuvoloso, massima di 27°C alle 15, minima di 22°C alle 6 del mattino. I venti soffieranno moderati da nord e nord-est, con raffiche tra i 17 e i 23 km/h. L’intensità solare sarà elevata nelle ore centrali, con un indice UV di 7.7: attenzione alle scottature.

 

 Le previsioni per venerdì e il weekend

Anche venerdì si conferma la tendenza al bel tempo: cieli ancora sereni o poco nuvolosi, con temperature in lieve aumento, tra 27 e 30 gradi. I venti saranno deboli e i mari generalmente poco mossi. E il weekend? L’estate settembrina continuerà a dominare, con temperature in ulteriore rialzo e assenza di piogge almeno fino a inizio settimana prossima.