Cronaca

» Piccole Storie
04/09/2025 18:01:00

Marsala, festa per i 50 anni dal diploma della 5ª A del Liceo Scientifico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1757001670-0-marsala-festa-per-i-50-anni-dal-diploma-della-5-a-del-liceo-scientifico.jpg

 Una serata all’insegna dei ricordi, dell’amicizia e della complicità. Così si è svolta la rimpatriata degli ex alunni della classe 5ª A del Liceo Scientifico di Marsala, che hanno celebrato insieme i cinquant’anni dal diploma, conseguito nel lontano 1975.

 

Dopo mezzo secolo, 25 compagni di scuola si sono ritrovati, in un locale marsalese, per la loro prima reunion ufficiale, in un clima carico di emozione e gioia. Un’occasione speciale che ha permesso di rivivere momenti indimenticabili, ripercorrendo le esperienze del passato e guardando con speranza al futuro.

 

«Allegria, complicità e amicizia hanno accompagnato questo incontro, ricordando i tempi andati e pesando anche al domani» hanno raccontato i partecipanti.

 

Non sono mancati momenti di commozione, con un pensiero rivolto a chi oggi non c’è più. «I ricordi ci hanno fatto rivivere belle esperienze fatte anche con chi oggi non è più con noi – hanno sottolineato – e a loro e alle loro famiglie va il nostro affettuoso pensiero».

 

Un traguardo importante, dunque, che ha trasformato un semplice incontro in una celebrazione della vita e dell’amicizia.