Stasera, i Femina Ridens al parco archeologico di Selinunte

04/09/2025 08:40:00

Il Parco Archeologico di Selinunte questa sera accoglierà “Selinon – La simenza e lu cantu”, un concerto-evento che vedrà protagonista il duo Femina Ridens. Al suggestivo Tempio di Hera, sarà l’occasione per la presentazione in anteprima nazionale del loro nuovo album, “Etna Calling”.

Si tratta di un viaggio profondo nelle radici sonore della Sicilia, un omaggio al valore intrinseco del canto come lingua della memoria e dell’identità, capace di trasmettere storie ed emozioni vive.

L’evento sarà un’ottima occasione per chi vorrà immergersi nella magia del Parco, ascoltando storie e suoni che, pur parlando al presente, affondano le loro radici in un passato lontano.

Femina Ridens, formato da Francesca Messina (voce e chitarra) e Massimiliano Lo Sardo (strumenti tradizionali ed elettronica), offre un’esperienza musicale che fonde antiche radici con sperimentazioni sonore, in equilibrio tra forza e delicatezza.

L’album “Etna Calling”, pubblicato da Radici Music Records e prodotto dal due volte Premio Tenco, Cesare Basile, si distingue anche per il suo innovativo formato “Phono Tale”: un vero e proprio libro che si ascolta e un disco che si sfoglia, concepito come un’esperienza multisensoriale che unisce parola scritta, immagine e musica. Ispirato al fascino del vinile, il “Phono Tale” include testi, illustrazioni e un segnalibro con i link per scaricare e ascoltare i brani, trasformando l’ascolto in un rituale attento e curato.

Canti antichi e strumenti mediterranei e un’elettronica rigorosamente suonata dal vivo, senza basi preregistrate o loop, creeranno atmosfere che spaziano dal passato più remoto a visioni sonore allucinate, restituendo una Sicilia lontana dagli stereotipi, intessuta di contrasti e forze ancestrali.

Il gruppo toscano ha anche composto la colonna sonora per il videogioco thriller psicologico “Marta is dead”.

Francesca Messina è cantante e ricercatrice, con una lunga storia di sperimentazione vocale, dall’italo-dance degli anni ‘90 al canto lirico, dedicandosi da dieci anni ai canti antichi del Mediterraneo.

Massimiliano Lo Sardo, è compositore, esperto nel creare paesaggi sonori evocativi e visionari.

Per informazioni e prenotazioni:

https://ticketing.coopculture.it/event/9A95F6E5-92DB-A45C-68C1-019768B90254



