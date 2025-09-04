L'ex Campione Europeo di maratona Daniele Meucci vince la 27° "Volata Napola-Mokarta"

04/09/2025 08:19:00

Sebbene ormai alla soglia dei 40 anni un immenso Daniele Meucci (C.S. Esercito) ha vinto la 27^ edizione della “Volata Napola-Mokarta”. L’ex campione europeo di maratona (Zurigo 2014), argento europeo nei 10.000 (Helsinki 2012) e protagonista in maglia azzurra alle Olimpiadi di Londra (2012) e Rio De Janeiro (2016) ha scritto per la seconda volta il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione avendo vinto anche l’edizione del 2008. Meucci ha percorso il tradizionale tracciato ondulato di 10.000 metri che si sviluppa tra le frazioni di Napola (Erice) e di Mokarta (Trapani) col tempo di 29’41”, di poco superiore al record della gara stabilito nel 2018 dall’ugandese Oscar Chelimo in 29’02. Alle spalle di Meucci si sono classificati gli atleti del Burundi Louis Intunzinzi (29’42) e Thierry Irakoze (29’43). Soltanto nono Francesco Guerra (C.S. Carabinieri), campione italiano 2025 sui 10.000 metri e vice campione sui 5.000 col tempo di 31’24”. Ottima la prova dei giovani gemelli di Paceco Marco e Luca Coppola (Universitas Palermo) classificatisi al 12° e al 13° posto entrambi col tempo di 32’52”. Nei primi 10 posti anche i keniani Joseph Githalwa (30’01), Ktipop Adams (30’06), Dudi Ekidor (30’23”), Simon Lottanyang (30’25”), Freedom Amaniel (30’27”) e Vincenzo Guerra (Sicilia Running Team) 31’29.

La gara riservata agli amatori è stata vinta da Lorenzo Lotti, celebre running-coach seguitissimo sui social, campione italiano dei 100 km. nel 2023, ospite dell’edizione di quest’anno della “Volata” ma che ha voluto cimentarsi ugualmente nella gara riservata agli amatori percorrendo i 7.240 metri del tracciato in 24’35”. Sul podio assieme a Lotti si sono classificati, rispettivamente, Michele Galfano (Pol. Marsala Doc) in 25’10” e Nicolò Soffietto (Sportamatori Partinico) in 25’23”. A seguire Carlo Marino (Amatori Valderice) in 25’32”, Robin Salvia (Atletica Alcamo) e Alessio Giangrasso (Atletica Alcamo) in 25’54, Domenico Palazzolo (Sportamatori Partinico) 26’00, Gianfranco Pizzurro (Sportamatori Partinico) 26’03 e Luca Filippi (Atletica Alcamo) 26’21.

Nelle varie categorie si sono classificati al primo posto Simona Volo, Emily Inzirillo, Frorinda Mercadante, Calogero Di Gioia, Simona Sorvillo, Maria Todaro, Francesco Margeri, Gina Leone, Gaspare Sieli, Maria Giangrego, Leo Amato, Michele D’Errico, Francesco Ciulla, Mario Lo Cicero, Andrea Greco e Antonino Macaluso.



