Turismo: la Sicilia Occidentale alle fiere in Polonia e Romania

04/09/2025 12:30:00

La promozione turistica della Sicilia Occidentale guarda sempre più ai mercati internazionali. Dopo il calo registrato negli arrivi dall’Italia, Trapani Welcome, in collaborazione con la Pro Loco Trapani Centro, ha deciso di puntare sull’estero con una serie di partecipazioni a importanti eventi fieristici in programma nell’autunno 2025.

Le tappe principali saranno Varsavia e Bucarest, due piazze strategiche collegate all’isola anche grazie alle recenti novità nei collegamenti aerei.

La prima tappa sarà in Polonia, con l’International Travel and Tourism Trade Fair, evento che attira ogni anno circa 25.000 visitatori tra operatori del settore e pubblico interessato. La Regione Siciliana non sarà presente ufficialmente, ma Trapani Welcome presidierà lo spazio espositivo con uno stand dedicato alla Sicilia Occidentale, rafforzando l’immagine del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto favorevole: Ryanair ha recentemente annunciato nuovi voli estivi sull’aeroporto di Birgi e collegamenti annuali da Palermo, mentre Wizzair opererà tutto l’anno sulla scalo palermitano.

Il secondo appuntamento sarà in Romania, al Târgul de Turism – Romanian Tourism Fair, con circa 20.000 visitatori attesi. Anche in questo caso la Regione Siciliana non prenderà parte ufficialmente, ma Trapani Welcome curerà la promozione del territorio occidentale dell’isola.

La scelta della capitale rumena è legata alla crescita del mercato turistico locale e alla presenza di collegamenti diretti Ryanair con la Sicilia, operativi da marzo a ottobre.

Gli stand allestiti da Trapani Welcome saranno caratterizzati da immagini evocative dei paesaggi siciliani e dal claim “Sicilia Occidentale” tradotto nella lingua del Paese ospitante.

Per ogni fiera verrà inoltre realizzata una pubblicazione specifica, redatta in polacco e in romeno, che illustrerà le bellezze naturali, la storia, l’enogastronomia, i servizi e gli eventi della Sicilia Occidentale. Una formula già sperimentata con successo in altre manifestazioni internazionali.

A supporto dell’iniziativa verrà stampata anche una rivista dedicata, pensata per un pubblico selezionato e qualificato di operatori del settore turistico.

Alla missione fieristica hanno già aderito alcuni comuni, associazioni e aziende private del territorio. La partecipazione sarà infatti riservata agli operatori turistici della Sicilia Occidentale, con l’obiettivo di fare squadra e presentare un’offerta unitaria e competitiva.

Con queste iniziative Trapani Welcome conferma la volontà di rafforzare la presenza della Sicilia Occidentale sui mercati internazionali, intercettando nuovi flussi turistici e valorizzando un patrimonio di straordinaria ricchezza e diversità.



