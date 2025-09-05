Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
05/09/2025 10:37:00

Era in fuga da due mesi. Arrestato a Mazara latitante minorenne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757061638-0-era-in-fuga-da-due-mesi-arrestato-a-mazara-latitante-minorenne.jpg

Era in fuga da due mesi, ma alla fine gli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo l’hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un minore extracomunitario, latitante da giugno, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo.

 

Il giovane, indagato per reati sessuali, tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, si era dato alla fuga da una struttura protetta dell’Agrigentino dove si trovava in esecuzione di una misura cautelare. Dopo essere sparito nel nulla, di lui non si è avuta più traccia fino ai primi giorni di agosto, quando alcune segnalazioni confidenziali hanno indicato la sua presenza nelle campagne di Mazara, nei pressi dell’ex comunità “Il Sorriso”, dove in passato era stato ospitato.

A quel punto è scattata un’operazione della Sezione Anticrimine e della Squadra Volanti, fatta di appostamenti e perlustrazioni durati diversi giorni, culminati con la cattura avvenuta all’alba del 27 agosto. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo e condotto in arresto.

 

L’operazione, fa sapere la Polizia, rappresenta un risultato importante per la sicurezza del territorio. Il giovane è stato finalmente assicurato alla giustizia e trasferito presso la struttura detentiva minorile, come previsto dall’ordinanza.



Cronaca | 2025-09-05 11:38:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/alcamo-da-fuoco-ai-bancomat-della-banca-250.jpg

Alcamo, dà fuoco ai bancomat della banca

Ha appiccato il fuoco a due sportelli bancomat della filiale Unicredit di Alcamo, nel cuore della notte. Ma i Carabinieri della Compagnia locale non ci hanno messo molto a risalire al responsabile: si tratta di un 42enne alcamese, che è stato...