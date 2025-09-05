Era in fuga da due mesi. Arrestato a Mazara latitante minorenne

05/09/2025 10:37:00

Era in fuga da due mesi, ma alla fine gli agenti del Commissariato di Mazara del Vallo l’hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un minore extracomunitario, latitante da giugno, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in Istituto Penale Minorile emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Palermo.

Il giovane, indagato per reati sessuali, tentata estorsione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, si era dato alla fuga da una struttura protetta dell’Agrigentino dove si trovava in esecuzione di una misura cautelare. Dopo essere sparito nel nulla, di lui non si è avuta più traccia fino ai primi giorni di agosto, quando alcune segnalazioni confidenziali hanno indicato la sua presenza nelle campagne di Mazara, nei pressi dell’ex comunità “Il Sorriso”, dove in passato era stato ospitato.

A quel punto è scattata un’operazione della Sezione Anticrimine e della Squadra Volanti, fatta di appostamenti e perlustrazioni durati diversi giorni, culminati con la cattura avvenuta all’alba del 27 agosto. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato bloccato poco dopo e condotto in arresto.

L’operazione, fa sapere la Polizia, rappresenta un risultato importante per la sicurezza del territorio. Il giovane è stato finalmente assicurato alla giustizia e trasferito presso la struttura detentiva minorile, come previsto dall’ordinanza.



