Petrosino, stretta del comune per i cani non registrati. Multe fino a 900 euro

05/09/2025 19:00:00

I proprietari di animali da compagnia ancora non registrati all’anagrafe canina nazionale (Sinac) hanno poco tempo per mettersi in regola. L’Amministrazione comunale di Petrosino richiama i cittadini all’obbligo di legge previsto dal Decreto legislativo n. 134/2022, che stabilisce multe salate: da 150 a 900 euro per ogni animale non iscritto.

Una novità importante arriva dalla recente Legge n. 82 del 6 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio. L’articolo 11 introduce una sorta di “ravvedimento operoso”: chi provvede spontaneamente a identificare e registrare il proprio animale non sarà multato, purché la violazione non sia già stata contestata. Un’occasione utile, dunque, per regolarizzare la posizione senza pesanti conseguenze economiche.

Non è tutto. Dal 19 maggio 2025 è attiva un’ordinanza firmata congiuntamente dai Sindaci della provincia di Trapani e dall’ASP, che detta le regole sulla corretta detenzione e conduzione dei cani negli spazi pubblici.

Il provvedimento invita i cittadini a munire i propri animali di microchip e a iscriverli all’anagrafe, ma prevede anche il pugno duro: la Polizia Municipale intensificherà i controlli e scatteranno sanzioni per chi non rispetta le disposizioni.

L’obiettivo, spiegano dal Comune, è duplice: garantire una gestione più sicura dei cani sul territorio e responsabilizzare i proprietari. L’appello è chiaro: “Chi non lo ha ancora fatto approfitti ora per mettersi in regola, evitando di incorrere in sanzioni e contribuendo al benessere degli animali e della comunità”.



