Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
05/09/2025 09:15:00

Altra tragedia in Sicilia. Investito sul lungomare, muore un ragazzo di 20 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757056707-0-altra-tragedia-in-sicilia-investito-sul-lungomare-muore-un-ragazzo-di-20-anni.jpg

Una notte di divertimento si è trasformata in tragedia sulla Litoranea di Messina, dove un ragazzo di appena 20 anni, Danilo Rando, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il giovane, residente nel borgo marinaro di Torre Faro e con un passato scolastico all’Istituto Verona Trento, è morto dopo ore di agonia in ospedale.

 

 Le condizioni erano apparse da subito disperate e ieri, dopo l’accertamento della morte cerebrale, sono state avviate le procedure per la donazione degli organi, a cui Danilo aveva dato consenso.

 

Una morte che colpisce nel cuore la città, e che mette nuovamente sotto i riflettori la pericolosità della Litoranea nord, una delle arterie più trafficate della movida messinese, costellata di lidi, locali, spiagge. Un luogo di aggregazione giovanile che troppo spesso si trasforma in teatro di tragedie.

 

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino, lungo via Consolare Pompea, nel tratto tra il bar Principe e un distributore di carburante, in zona Sant’Agata. Danilo era a bordo di uno scooter quando si è scontrato con un’utilitaria. Alla guida dell’auto c’era un altro ragazzo di 20 anni, studente, che non era solo a bordo. Dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso e si è allontanato dal luogo dell’incidente.

 

A identificarlo, poche ore dopo, è stata la Polizia municipale, che stava già ricostruendo l’accaduto e lo avrebbe comunque rintracciato a breve. Il giovane si è infine presentato spontaneamente. Ora sarà la magistratura a chiarire ogni responsabilità.

 

Intanto, a Messina, resta il dolore per la morte di un ragazzo di vent’anni che aveva tutta la vita davanti. E con lui, ancora una volta, torna la paura su una strada che continua a mietere vittime.