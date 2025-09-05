Sezioni
Istituzioni
05/09/2025 00:24:00

Castellammare, il commissario capo della polizia Salvatore Biondo va in pensione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756995973-0-castellammare-il-commissario-capo-della-polizia-salvatore-biondo-va-in-pensione.jpg

Il sindaco Giuseppe Fausto ha ricevuto a palazzo Crociferi il commissario capo della polizia di Stato Salvatore Biondo, in pensione dopo oltre 40 anni di servizio.

 

Negli ultimi 10 anni, Salvatore Biondo, 60 anni, ha prestato servizio presso il commissariato di Castellammare del Golfo, oggi diretto dal dottor Marco Gallo.

Durante l'incontro, il sindaco Giuseppe Fausto ha consegnato al commissario una targa di riconoscimento a nome dell'amministrazione e dell'intera città affermando:
«Ho avuto modo di confrontarmi spesso con il commissario capo Salvatore Biondo, apprezzandone le capacità e la disponibilità a risolvere i problemi della città, spendendosi sempre al servizio della comunità».

 

Visibilmente emozionato, il commissario Biondo ha ricevuto la targa alla presenza del presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, della sua vice Angela Bongiorno e del consigliere comunale Epifanio Bonventre.

«Ringrazio il commissario capo Salvatore Biondo per il lavoro svolto in tutti questi anni nel nostro territorio con competenza, passione e grande disponibilità», ha commentato il sindaco Giuseppe Fausto.

 

«Ricordo con gratitudine anche la sua proficua attività di prevenzione delle devianze giovanili e di ogni forma di illegalità, svolta in collaborazione con le scuole e l'amministrazione comunale su temi cruciali come l'uso e il consumo di droghe e alcol, il bullismo e il cyberbullismo. Al dottor Biondo – ha concluso il sindaco Giuseppe Fausto- va la stima e la gratitudine della città, certi che, anche in pensione, potrà continuare a contribuire con attività informative e di prevenzione»