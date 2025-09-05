Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
05/09/2025 07:55:00

Meteo nel trapanese: fine settimana con sole e bel tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757050739-0-meteo-nel-trapanese-fine-settimana-con-sole-e-bel-tempo.jpg

Trapani si prepara a vivere due giornate all’insegna del bel tempo, con il sole che sarà il protagonista assoluto del primo fine settimana di settembre.

 

Venerdì 5 settembre la città potrà contare su una splendida giornata di sole. Le temperature si manterranno gradevoli, con una minima di 21°C registrata all’alba e una massima che toccherà i 29°C intorno alle ore 14.
I venti soffieranno moderati: al mattino da Nord-Nord-Est con un’intensità intorno ai 17 km/h, nel pomeriggio da Nord con raffiche comprese tra i 21 e i 27 km/h, mentre in serata si orienteranno da Nord-Est con una velocità compresa tra 16 e 22 km/h. Attenzione all’irraggiamento solare nelle ore centrali della giornata: alle 13 si prevede un valore UV di 7.8, pari a 924 W/mq, che invita alla prudenza per chi trascorrerà tempo all’aperto o in spiaggia.

 

Sabato 6 settembre proseguirà sulla stessa scia, con una giornata prevalentemente serena e condizioni di stabilità atmosferica che favoriranno ancora una volta il bel tempo. Le temperature resteranno estive ma senza eccessi, rendendo la giornata ideale per attività all’aria aperta, passeggiate sul lungomare o gite verso le isole Egadi.