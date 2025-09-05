Meteo nel trapanese: fine settimana con sole e bel tempo

05/09/2025 07:55:00

Trapani si prepara a vivere due giornate all’insegna del bel tempo, con il sole che sarà il protagonista assoluto del primo fine settimana di settembre.

Venerdì 5 settembre la città potrà contare su una splendida giornata di sole. Le temperature si manterranno gradevoli, con una minima di 21°C registrata all’alba e una massima che toccherà i 29°C intorno alle ore 14.

I venti soffieranno moderati: al mattino da Nord-Nord-Est con un’intensità intorno ai 17 km/h, nel pomeriggio da Nord con raffiche comprese tra i 21 e i 27 km/h, mentre in serata si orienteranno da Nord-Est con una velocità compresa tra 16 e 22 km/h. Attenzione all’irraggiamento solare nelle ore centrali della giornata: alle 13 si prevede un valore UV di 7.8, pari a 924 W/mq, che invita alla prudenza per chi trascorrerà tempo all’aperto o in spiaggia.

Sabato 6 settembre proseguirà sulla stessa scia, con una giornata prevalentemente serena e condizioni di stabilità atmosferica che favoriranno ancora una volta il bel tempo. Le temperature resteranno estive ma senza eccessi, rendendo la giornata ideale per attività all’aria aperta, passeggiate sul lungomare o gite verso le isole Egadi.



