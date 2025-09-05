Sezioni
Scuola
05/09/2025 08:07:00

Il Liceo Pascasino premiato a Venezia per un video contro la violenza sulle donne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757052743-0-il-liceo-pascasino-premiato-a-venezia-per-un-video-contro-la-violenza-sulle-donne.jpg

Il Liceo Pascasino di Marsala vince il concorso Nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti contro la violenza sulle donne", promosso dal Ministero dell'istruzione e del Merito, dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Cultura e viene premiato a Venezia.


L'iniziativa, rivolta alle istituzioni scolastiche di I° e II° grado statali e paritarie, attraverso la realizzazione di prodotti audiovisivi (cortometraggi e video) in materia di contrasto alla violenza maschile contro le donne, si prefigge l’obiettivo di sensibilizzare le generazioni ad una sempre maggiore cultura del rispetto e a sviluppare capacità di riconoscimento e di individuazione dei fattori e dei meccanismi riconducibili a fenomeni di violenza nei confronti delle donne. Il Liceo Pascasino ha realizzato un prodotto video dal titolo “Scruscio” come campagna di sensibilizzazione che, attraverso il linguaggio della danza e del corpo, mira a scuotere le coscienze attraverso un messaggio basato sulla solidarietà e la coesione femminile.

 

 Il video della performance, ideata dalla prof.ssa Flora Martinez, è stato realizzato dai videomaker Francesco Dinolfo e Dennis Giacalone e dal regista Alessio Piazza ed è stato presentato in una sala gremita di personale scolastico a Venezia. Per l’occasione il Liceo Pascasino era rappresentato dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Anna Maria Angileri, dalla prof.ssa Rossella Nocera, coordinatrice del progetto e da una delegazione di otto studentesse protagoniste della performance. La Cerimonia di premiazione si è svolta, in collaborazione con la Biennale del Cinema di Venezia, nell’ambito della 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia il 4 settembre presso l’hotel Excelsior alla presenza del Ministro delle pari opportunità Dott.ssa Eugenia Roccella e con l’intervento del Ministro dell’Istruzione e del Merito Dott. G. Valditara in video diretta.