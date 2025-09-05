Cous Cous Fest 2025: San Vito Lo Capo tra sapori, cultura e grandi concerti

05/09/2025 18:08:00

San Vito Lo Capo si prepara a diventare, ancora una volta, il crocevia di culture e sapori del Mediterraneo. Dal 19 al 28 settembre 2025 il borgo ospiterà la 28ª edizione del Cous Cous Fest, rassegna che negli anni si è trasformata in un simbolo di dialogo e integrazione. Non una semplice sagra, ma un appuntamento che attraverso il cous cous, piatto umile e popolare, riesce a raccontare la ricchezza della diversità e il valore della condivisione. Tra le viuzze e il lungomare della cittadina, i visitatori avranno occasione non solo di gustare ricette provenienti da ogni angolo del mondo, ma anche di scoprire nuove opportunità su cosa fare a San Vito Lo Capo durante il soggiorno.

Il festival si distingue per un calendario di appuntamenti che unisce cucina, incontri culturali e spettacolo. Grande attesa per la presenza di Oscar Farinetti, che sabato 27 settembre presenterà il suo ultimo libro “La regola del silenzio”, trasformando la presentazione in una conversazione conviviale, accompagnata da piatti e calici di vino. Non mancheranno i momenti musicali: il palco sulla spiaggia vedrà alternarsi artisti di primo piano. Raf inaugurerà la rassegna venerdì 19 settembre con un tour che celebra i 40 anni del celebre Self Control; seguiranno, sabato 20, gli Shakalab con il DJ Yanez e il loro sound che mescola reggae e hip hop; mercoledì 24 sarà la volta di Serena Brancale, raffinata interprete capace di unire jazz e tradizione mediterranea. Giovedì 25 settembre toccherà a Fedez, che porta per la prima volta al Cous Cous Fest la sua energia e le hit più note, mentre venerdì 26 i Gemelli Diversi faranno cantare il pubblico con brani che hanno segnato la storia del pop rap italiano.

Oltre ai concerti, il cuore della manifestazione resta il momento delle sfide culinarie: il Campionato Italiano di Couscous, il Next Generation Student Contest e il Campionato del Mondo, dove otto Paesi porteranno sul palco di Piazza Santuario le proprie interpretazioni del piatto simbolo, sottoponendole al giudizio della giuria e del pubblico. Accanto a questi eventi, le Case del Couscous offriranno ogni giorno, dalle 12 a mezzanotte, più di venti ricette tra tradizione e innovazione, mentre l’Expovillage accoglierà i visitatori con stand artigianali e spazi espositivi a ingresso libero.

Un’esperienza che unisce intrattenimento e gusto, resa ancora più piacevole dalla possibilità di scegliere tra i tanti B&B San Vito Lo Capo situati nel cuore del borgo e di seguire i consigli utili su dove parcheggiare a San Vito Lo Capo, per vivere il festival senza stress.



