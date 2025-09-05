Ryanair introduce bag sizer più grandi: nuovo bagaglio a mano più capiente del 33%

05/09/2025 16:00:00

Novità per i viaggiatori Ryanair: la compagnia aerea numero uno in Europa ha annunciato di aver completato l’installazione dei nuovi misuratori di bagaglio a mano in tutti i 235 aeroporti in cui opera. A partire da oggi, giovedì 4 settembre, i passeggeri potranno portare a bordo gratuitamente una borsa personale più grande, con dimensioni massime di 40 x 30 x 20 cm, vale a dire il 33% in più rispetto allo standard UE di 40 x 30 x 15 cm.

Più spazio senza costi aggiuntivi

Ryanair continua a consentire a ogni passeggero di portare in cabina un bagaglio a mano gratuito, a condizione che possa essere riposto sotto il sedile. Con il nuovo limite dimensionale, i viaggiatori avranno a disposizione maggiore capienza senza costi extra.

Per chi desidera trasportare un secondo bagaglio a mano, resta disponibile il servizio di imbarco prioritario, che permette di portare una valigia aggiuntiva in cabina. In alternativa, i clienti possono optare per l’acquisto del bagaglio da stiva in fase di prenotazione.

Il Chief Marketing Officer di Ryanair, Dara Brady: “Da oggi il nuovo bagaglio a mano gratuito di Ryanair è più grande del 33% rispetto allo standard dell’UE. I nostri misuratori in tutti gli aeroporti sono stati adattati per accogliere queste nuove dimensioni. Ci auguriamo che i clienti apprezzino questa maggiore flessibilità, ma ricordiamo che chi non rispetterà i limiti stabiliti sarà soggetto alla tariffa per il bagaglio registrato al gate”.

Cosa cambia peri viaggiatori

Con l’introduzione di questi bag sizer più grandi, Ryanair punta a offrire maggiore comodità ai propri passeggeri, mantenendo però la chiarezza e la rigidità delle regole di imbarco. L’iniziativa mira a ridurre controversie e ritardi al gate, rendendo più semplice per i clienti rispettare le politiche sui bagagli.



