Economia

» Trasporti
05/09/2025 16:00:00

Ryanair introduce bag sizer più grandi: nuovo bagaglio a mano più capiente del 33%

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/ryanair-introduce-bag-sizer-piu-grandi-nuovo-bagaglio-a-mano-piu-capiente-del-33-450.png

 Novità per i viaggiatori Ryanair: la compagnia aerea numero uno in Europa ha annunciato di aver completato l’installazione dei nuovi misuratori di bagaglio a mano in tutti i 235 aeroporti in cui opera. A partire da oggi, giovedì 4 settembre, i passeggeri potranno portare a bordo gratuitamente una borsa personale più grande, con dimensioni massime di 40 x 30 x 20 cm, vale a dire il 33% in più rispetto allo standard UE di 40 x 30 x 15 cm.

 

Più spazio senza costi aggiuntivi

Ryanair continua a consentire a ogni passeggero di portare in cabina un bagaglio a mano gratuito, a condizione che possa essere riposto sotto il sedile. Con il nuovo limite dimensionale, i viaggiatori avranno a disposizione maggiore capienza senza costi extra.

Per chi desidera trasportare un secondo bagaglio a mano, resta disponibile il servizio di imbarco prioritario, che permette di portare una valigia aggiuntiva in cabina. In alternativa, i clienti possono optare per l’acquisto del bagaglio da stiva in fase di prenotazione.

 

Il Chief Marketing Officer di Ryanair, Dara Brady: “Da oggi il nuovo bagaglio a mano gratuito di Ryanair è più grande del 33% rispetto allo standard dell’UE. I nostri misuratori in tutti gli aeroporti sono stati adattati per accogliere queste nuove dimensioni. Ci auguriamo che i clienti apprezzino questa maggiore flessibilità, ma ricordiamo che chi non rispetterà i limiti stabiliti sarà soggetto alla tariffa per il bagaglio registrato al gate”.

 

Cosa cambia peri viaggiatori

Con l’introduzione di questi bag sizer più grandi, Ryanair punta a offrire maggiore comodità ai propri passeggeri, mantenendo però la chiarezza e la rigidità delle regole di imbarco. L’iniziativa mira a ridurre controversie e ritardi al gate, rendendo più semplice per i clienti rispettare le politiche sui bagagli.



Trasporti | 2025-09-09 14:05:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/nomina-tardino-all-autorita-portuale-ancora-polemiche-250.jpg

Nomina Tardino all'Autorità Portuale, ancora polemiche

Il caso della nomina di Annalisa Tardino a commissaria straordinaria dell’Autorità di Sistema portuale della Sicilia Occidentale si arricchisce di un nuovo capitolo. Il Tar di Palermo ha infatti deciso di rinviare a gennaio 2026 la...







