Politica

» Vivavoce
05/09/2025 02:00:00

"A Marsala la sicurezza è fuori controllo, la città non può più aspettare"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1757006055-0-a-marsala-la-sicurezza-e-fuori-controllo-la-citta-non-puo-piu-aspettare.jpg

Il Movimento Popolare di Marsala lancia un appello urgente alle istituzioni: la situazione della sicurezza in città è diventata insostenibile. Gli episodi di violenza, microcriminalità e degrado urbano si moltiplicano di giorno in giorno, (questo l'ultimo riportato tp24, con il racconto di un uomo che con la figlia piccola è stato accerchiato da due parcheggiatori abusivi) alimentando paura e sfiducia tra i cittadini.

Marsala è stata lasciata sola. Le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri giovani vivono ogni giorno con l’ansia di subire aggressioni, furti o atti di vandalismo. Non è più accettabile. Non è più tollerabile.

Chiediamo la convocazione immediata di un tavolo urgente con il Prefetto, le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e tutti gli enti competenti per affrontare, con misure concrete e tempestive, questa emergenza che rischia di compromettere la convivenza civile e la dignità della nostra città. Marsala non può diventare una zona franca dove regna il disordine e l’illegalità.

Il Movimento Popolare dice basta a promesse vuote e risposte tardive: è tempo di agire, di restituire sicurezza, ordine e speranza alla nostra comunità.

Noi saremo la voce dei cittadini esasperati. Continueremo a vigilare, denunciare e mobilitarci finché non verranno adottati provvedimenti efficaci. Marsala merita rispetto. Marsala merita di rinascere".
 

Il Presidente del Movimento Popolare Arcobaleno di Marsala 
Sebastiano Grasso