Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
06/09/2025 19:59:00

Trapani vince e convince: a Sorrento successo di... carattere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757181502-0-trapani-vince-e-convince-a-sorrento-successo-di-carattere.jpg

Tre punti preziosi. Una vittoria importante che praticamente azzera la penalizzazione sta per far cominciare un nuovo campionato, quello senza il segno meno. Il Trapani passa 2-1 a Sorrento centrando la seconda vittoria consecutiva in questo avvio di stagione e in classifica arriva a -1, avendo ottenuto 7 punti sui 9 disponibili nelle prime tre giornate.

La squadra di Aronica è stata solida. Ha concesso qualcosa agli avversari, che si sono vinsti annullati due gol, ma alla fine hanno avuto la meglio per 2-1 e dopo aver anche sfiorato la rete del 3-0 che avrebbe chiuso la contesa prima del rigore finale con il quale i campani hanno tentato di riaprire la sfida nei minuti finali.

Dopo i primi minuti di studio, il Sorrento aveva trovato il gol al 14', ma l'arbitro ha annullato per fuorigioco, quindi, tra il 24' e il 25' Granfolfo ha sfiorato per due volte il gol del vantaggio per il Trapani, facendo intendere chiaramente le intenzioni dei granata che, nel finale di frazione, reclamano anche un calcio di rigore.

Nella ripresa la svolta con il gol che sblocca il punteggio. Lo sigla Grandolfo al 48' complice anche una difesa del Sorrento che, nell'occasione, ha lasciato a desiderare, quindi, i granata sono bravi a continuare a spingere, non permettendo ai padroni di casa di reagire.

Tanto che al 58' arriva il raddoppio siglato da Luigi Canotto con una magistrare ripartenza che indirizza la contesa verso il Trapani.

Il Sorrento questa volta prova subito a reagire, ma il gol dei campani viene annullato ancora per fuorigioco e al 65' il Trapani colpisce la traversa con Canotto, vicinissimo alla doppietta personale.

La partita sembra chiusa, ma al 90' l'arbitro decreta un rigore per il Sorrento con contestuale espulsione di Giron. Sul dischetto si presenta D'Ursi che accorcia, quindi, nei minuti finali i padroni di casa reclamano un calcio di rigore che, però, l'arbitro non assegna e dopo 8 minuti di recupero arriva il triplice fischio finale.

Il Trapani vince 2-1, centra la seconda vittoria consecutiva e, soprattutto, arriva a -1 in classifica azzerando quasi del tutto la penalizzazione di 8 punti che gli era stata inflitta per la vicenda dei crediti d'imposta.



Calcio | 2025-09-06 19:59:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/trapani-vince-e-convince-a-sorrento-successo-di-carattere-250.jpg

Trapani vince e convince: a Sorrento successo di... carattere

Tre punti preziosi. Una vittoria importante che praticamente azzera la penalizzazione sta per far cominciare un nuovo campionato, quello senza il segno meno. Il Trapani passa 2-1 a Sorrento centrando la seconda vittoria consecutiva in questo avvio...