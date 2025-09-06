Sezioni
Cronaca
06/09/2025 16:04:00

Armani, lunedì lutto cittadino a Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757163994-0-armani-lunedi-lutto-cittadino-a-pantelleria.png

Il sindaco di Pantelleria  Fabrizio D'Ancona per lunedì 8 settembre, giorno dei funerali di Giorgio Armani, ha proclamato il lutto cittadino.
   All'isola lo stilista, che di Pantelleria era cittadino onorario, era molto legato e nella sua villa di Gadir trascorreva parte delle vacanze estive.

Dalle 10 alle 11 le saracinesche degli esercizi commerciali rimarranno abbassate, mentre negli uffici pubblici sarà osservato un momento di raccoglimento.


Nella giornata di lunedì, alle 18, a cala Gadir si terrà la cerimonia di commemorazione, con l'intervento del sindaco Fabrizio D'Ancona e un momento di preghiera con don Vito Impellizzeri. "Pantelleria si unisce così per onorare la memoria di Giorgio Armani, che con la sua visione e sensibilità ha rappresentato l'eleganza italiana nel mondo mantenendo un legame speciale con la nostra isola", ha detto il sindaco.



