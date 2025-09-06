Sezioni
Cronaca
06/09/2025 13:13:00

Furti in spiaggia a Mazara. Denunciate due persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757159243-0-furti-in-spiaggia-a-mazara-denunciate-due-persone.jpg

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo hanno denunciato, per furto aggravato in concorso, un 36enne e un minorenne, entrambi di nazionalità straniera.


Nel corso di un servizio di pattuglia sul territorio, i militari intervenivano lungo il litorale “fata morgana” dove alcuni bagnanti avevano segnalato il furto di zaini e marsupi dalla spiaggia ad opera di due persone datesi alla fuga.

 

Giunti sul posto i militari provvedevano a fermare e identificare il presunto autore del reato ponendosi immediatamente alla ricerca del presunto complice che, grazie alla descrizione fornita dai presenti, veniva rintracciato e fermato poco dopo.


La refurtiva sottratta veniva restituita ai legittimi proprietari.
 



