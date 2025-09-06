Sezioni
Cronaca
06/09/2025 18:57:00

Pesca e irregolarità a Mazara. Rifiuti e liquami. Blitz notturno a Piazzetta dello Scalo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-09-2025/1757178068-0-pesca-e-irregolarita-a-mazara-rifiuti-e-liquami-blitz-notturno-a-piazzetta-dello-scalo.jpg

 Blitz della Polizia Municipale nella notte tra giovedì e venerdì in Piazzetta dello Scalo a Mazara del Vallo.

 

Il servizio coordinato personalmente dal Comandante Vincenzo Menfi è scattato con 6 agenti che sono intervenuti prima dell'alba, accertando ed interrompendo un'attività di sversamento incontrollato di liquami derivanti dalla conservazione del pesce, che venivano rilasciati illecitamente in ingenti quantità sul suolo pubblico. Accertato anche l'abbandono di rifiuti nell'area antistante l'ex mercato locale del pesce. Un intervento diretto a ripristinare una corretta igiene ambientale.

 

Sono state elevate 12 sanzioni per abbandono incontrollato dei rifiuti e per irregolarità dei veicoli utilizzati per il trasporto del pesce, dai quali veniva appurato lo sversamento di liquami sul suolo. L'attività di controllo sarà ripetuta a breve ed in maniera costante.



