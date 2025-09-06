Rapina violenta in un'abitazione nel centro di Alcamo. Arrestato un uomo

06/09/2025 13:04:00

I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un 46enne di nazionalità straniera per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.



L’uomo, introdottosi nel cuore della notte in un’abitazione del centro cittadino, aggrediva una coppia di coniugi 58enni che, svegliata dai rumori sospetti, lo sorprendeva mentre si stava impossessando dei gioielli e dei contanti presenti in casa.



L’intervento fulmineo di una pattuglia – allertata dalla chiamata al 112 da parte delle vittime - consentiva di bloccare l’uomo che, dopo aver tentato di fuggire dal balcone e dal tetto dell’abitazione, aggrediva infine i due militari intervenuti, cagionando loro lievi lesioni.

La refurtiva veniva recuperata e restituita ai legittimi proprietari, mentre per il rapinatore si sono aperte le porte del carcere.



