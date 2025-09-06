Alcamo celebra la Giornata diocesana del Creato con una serata sotto le stelle

06/09/2025 12:00:00

Oggi Alcamo ospiterà una speciale “serata sotto le stelle” in occasione della Giornata diocesana per il Creato. L’evento si svolgerà presso la Chiesa della Madonna dell’Alto, inserita nei tradizionali festeggiamenti locali, e sarà dedicato alla musica, alla meditazione e alla preghiera all’aperto, culminando con l’osservazione astronomica e il riconoscimento delle costellazioni a occhio nudo.

A guidare l’iniziativa sarà don Giuseppe Di Maggio, rettore del Seminario arcivescovile di Monreale, noto per aver costruito un piccolo osservatorio astronomico a Roccamena, dove organizza serate di contemplazione e preghiera sotto il cielo stellato, invitando a riflettere sulla bellezza e la meraviglia della creazione.

La serata prenderà il via alle 20.30 con una preghiera ecumenica e riflessioni sull’enciclica Laudato si’ di papa Francesco, nel decimo anniversario della sua pubblicazione.

L’iniziativa è promossa dalla parrocchia Sacro Cuore di Alcamo insieme all’Ufficio pastorale diocesano per la Pastorale sociale e del lavoro, l’Ecumenismo e il Catechistico.

Un’occasione unica per celebrare la Giornata del Creato, unire fede e contemplazione del cosmo e riflettere sul messaggio di cura per il mondo naturale lanciato da Papa Francesco.



