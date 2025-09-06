Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
06/09/2025 00:00:00

Mazara, completati i lavori di riqualificazione in Via Pierluigi Nervi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-09-2025/1757091540-0-mazara-completati-i-lavori-di-riqualificazione-in-via-pierluigi-nervi.jpg

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Pier Luigi Nervi a Mazara, una delle arterie principali della zona Affacciata. Contestualmente è quasi concluso anche l’intervento per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione: al momento sono già attivi 25 dei 36 corpi illuminanti previsti e, nei prossimi giorni, l’intera strada sarà pienamente illuminata.

 

«Con questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente – restituiamo vivibilità, decoro e soprattutto sicurezza a una strada di oltre un chilometro, percorsa quotidianamente da residenti, famiglie, studenti e personale scolastico. Il manto era ormai usurato e l’arteria era completamente priva di illuminazione: oggi mettiamo fine a una criticità segnalata da anni».

 

I lavori, durati circa tre mesi, sono stati realizzati dall’impresa PRO.GE.CO di Bolognetta (Pa), aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 23,18% sull’importo a base d’asta di 102 mila euro. L’importo netto contrattuale è stato di 100.083,48 euro, a cui si sono aggiunti circa 47 mila euro per oneri vari, costi di manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso.

Per garantire da subito maggiore sicurezza, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in funzione già da ieri la maggior parte dei nuovi lampioni.