Mazara, completati i lavori di riqualificazione in Via Pierluigi Nervi

06/09/2025 00:00:00

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento del manto stradale in via Pier Luigi Nervi a Mazara, una delle arterie principali della zona Affacciata. Contestualmente è quasi concluso anche l’intervento per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione: al momento sono già attivi 25 dei 36 corpi illuminanti previsti e, nei prossimi giorni, l’intera strada sarà pienamente illuminata.

«Con questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Vito Torrente – restituiamo vivibilità, decoro e soprattutto sicurezza a una strada di oltre un chilometro, percorsa quotidianamente da residenti, famiglie, studenti e personale scolastico. Il manto era ormai usurato e l’arteria era completamente priva di illuminazione: oggi mettiamo fine a una criticità segnalata da anni».

I lavori, durati circa tre mesi, sono stati realizzati dall’impresa PRO.GE.CO di Bolognetta (Pa), aggiudicataria dell’appalto con un ribasso del 23,18% sull’importo a base d’asta di 102 mila euro. L’importo netto contrattuale è stato di 100.083,48 euro, a cui si sono aggiunti circa 47 mila euro per oneri vari, costi di manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso.

Per garantire da subito maggiore sicurezza, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in funzione già da ieri la maggior parte dei nuovi lampioni.



