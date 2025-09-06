Un consiglio comunale aperto sull'ospedale di Castelvetrano

06/09/2025 11:03:00

Il futuro dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano torna al centro del dibattito politico. Dopo la riunione pubblica tenutasi quest’estate, il Consiglio comunale si riunirà nuovamente in seduta aperta e urgente lunedì 8 settembre 2025, alle ore 10, presso il Convento dei Padri Minimi di San Francesco di Paola, in piazza Josemaría Escrivá.

Al centro del confronto, un solo punto all’ordine del giorno: la richiesta di mantenimento e potenziamento dei servizi sanitari del presidio ospedaliero.

Negli ultimi anni, il “Vittorio Emanuele II” è stato progressivamente depauperato, con la chiusura o il ridimensionamento di alcune Unità operative e servizi essenziali, in attuazione del piano sanitario regionale. Una situazione che ha generato crescente malcontento tra cittadini e operatori sanitari, mentre la politica locale – troppo spesso silente – adesso prova a rialzare la voce.

A fare da promotore dell’iniziativa è Girolamo “Mimmo” Celia, presidente del Consiglio comunale di Castelvetrano ma anche dipendente dell’Asp di Trapani in servizio presso lo stesso ospedale. La convocazione è arrivata con procedura urgente, secondo quanto previsto dal regolamento consiliare.

Alla seduta aperta sono stati invitati anche i Consigli comunali dei comuni del comprensorio: Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Gibellina, Campobello di Mazara, Salemi e Vita. L’obiettivo è costruire un fronte istituzionale ampio a tutela dell’ospedale e del diritto alla salute per migliaia di cittadini del territorio.



