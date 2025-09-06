Sezioni
Cronaca

06/09/2025 07:00:00

La Sicilia e il Trapanese baciati dal sole: fine settimana stabile e temperature estive

Sole e caldo settembrino sulla Sicilia e nel Trapanese. L’anticiclone abbraccia l’isola garantendo tempo stabile, cieli sereni e temperature tipicamente estive. Tra oggi, sabato 6 settembre, e domani, domenica 7, le condizioni resteranno favorevoli per chi vorrà trascorrere il fine settimana all’aperto, con mare poco mosso e valori termici in linea con una vera e propria “estate settembrina”.

 

Evoluezione meteo Sicilia

 

Sabato 6 settembre: l’alta pressione domina la scena, regalando sole pieno su tutte le province siciliane. Da Palermo a Catania, passando per le zone interne e l’Appennino, i cieli resteranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali, mari poco mossi e zero termico attorno ai 4400 metri.

Domenica 7 settembre: situazione invariata, con prevalenza di bel tempo e ampi spazi soleggiati. I venti, inizialmente deboli da Nordest, tenderanno a disporsi da Ovest-Sudovest, mentre lo zero termico scenderà leggermente a 4300 metri. Basso Tirreno, Canale di Sicilia e Ionio si presenteranno poco mossi, senza particolari criticità.

 

Meteo nel trapanese

 

Sabato 6 settembre: giornata estiva sul capoluogo e sulla provincia, con sole splendente e assenza di precipitazioni. Le temperature oscilleranno tra i 20°C di minima e i 31°C di massima. Prevista afa nelle ore centrali. I venti soffieranno moderati da Nordest al mattino, in rotazione da Nord-Nordest nel pomeriggio. Mare poco mosso.

Domenica 7 settembre: condizioni di stabilità confermate. Cieli sereni o poco nuvolosi e valori termici ancora compresi tra i 18°C di minima e i 31°C di massima. Venti deboli al mattino da Ovest-Nordovest, moderati da Ovest nel pomeriggio. Mare poco mosso e nessuna allerta meteo segnalata.

 

Il rinforzo dell’anticiclone sull’Italia meridionale mantiene viva l’estate settembrina, con temperature comprese tra i 28 e i 32 gradi su gran parte della Sicilia. Le condizioni resteranno stabili anche a inizio settimana, con clima ideale per chi vuole approfittare delle ultime giornate di mare.