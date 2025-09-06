Non solo pronto soccorso, l'Asp di Trapani cerca medici e specialisti

06/09/2025 06:00:00

Non solo nei pronto soccorso. Anche in altri reparti mancano medici e specialisti negli ospedali trapanesi. L’ASP di Trapani è alla ricerca di medici, in particolare si deve conferire l’incarico per Direttore di Struttura complessa di Chirurgia generale presso l’ospedale di Trapani. La Commissione si è insediata già il 25 luglio scorso.



La Struttura Complessa di Chirurgia Generale di Trapani, secondo l’ultimo atto aziendale in vigore, è dotata di 17 posti letto per ricoveri in degenza ordinaria e 1 in Day Hospital, ed effettua prestazioni in regime di ricovero ordinario, di day surgery e in regime ambulatoriale. Si eseguono interventi in urgenza H24 e programmati in elezione di area chirurgica generale, prevalentemente addominale, senologica, proctologica e oncologica. Gli interventi che vengono effettuati sono:



- chirurgia tradizionale “open” e laparoscopica per patologie addominali oncologiche e non;

- chirurgia mininvasiva/laparoscopica per, a titolo di esempio: colelitiasi, appendiciti, laparocele, patologia benigna e maligna del colon-retto, sindrome aderenziale, patologia toracica, urgenze addominali…;

- chirurgia senologica con particolare riferimento al percorso della Breast Unit; - chirurgia proctologica tradizionale e mininvasiva, secondo i protocolli e le linee guida più efficaci ed aggiornate;

- chirurgia colon rettale.



La Commissione e il bando

La selezione è stata indetta con Delibera del 6 dicembre 2023, la commissione esaminatrice è composta da Danilo Greco, Direttore Sanitario Aziendale, componente di diritto della Commissione; Marco De Prizio, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale Az. USL Toscana Sudest; Giovanni Trombatore, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale ASP Siracusa; Roberto Campagnacci, Direttore U.O.C. Chirurgia Generale AST 2 Ancona; Giovanna Burgarella, collaboratore amministrativo ASP Trapani.

Ad essere ammessi all’esame 5 candidati: Bonanno Enrico, Buffa Paolo Franco, Fazio Pietro, Marino Francesco e Martorana Guido.

Alla fine delle operazioni, la Commissione ha redatto una graduatoria.



Spettro autistico, si cercano specialisti

Si tratta di incarichi di lavoro autonomo per i profili professionali di Psicologo con specializzazione in psicoterapia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica e Terapista della neuropsicomotricità, nell’ambito del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, da assegnare al centro per l’autismo e da utilizzare anche nelle equipe territoriali. I Professionisti dovranno effettuare accessi settimanali e raggiungere gli obiettivi concordati con il responsabile della struttura, per un totale di 20 ore settimanali.

Il compenso sarà per gli psicologi 35 euro per ora di prestazione resa; per i terapisti della Neuropsicomotricità e Tecnico della riabilitazione psichiatrica, invece, il compenso sarà di 20 euro per ora di prestazione resa.

Le domande di candidature devono essere inviate solo in via telematica, attraverso la piattaforma aziendale “Selezioni e Concorsi”.



