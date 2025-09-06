Trapani piange il prof Renato Lo Schiavo

06/09/2025 17:42:00

Trapani saluta con dolore Renato Lo Schiavo, storico docente del Liceo Classico, scomparso a 70 anni dopo una lunga malattia. Figura amatissima, è stato molto più di un insegnante: per generazioni di studenti è stato un maestro di vita, capace di trasmettere passione per il greco, il latino e il teatro.

Colto, raffinato e curioso, ha lasciato un segno profondo nella scuola trapanese, anche grazie ai laboratori teatrali e musicali da lui promossi, che hanno trasformato l’aula in un luogo vivo, vibrante, dove ogni studente poteva trovare spazio per esprimersi e fiorire. Celebre anche la sua lettura dell’Odissea in chiave femminista, ispirata a Samuel Butler.

In molti lo stanno ricordando in queste ore, per il suo contributo instancabile a elevare la cultura trapanese. Oggi se ne va molto più di un insegnante. Se ne va un maestro d’anima, un custode della bellezza antica, un uomo che ha attraversato generazioni lasciando in ognuna una traccia profonda. Se ne va un pezzo della storia di Trapani. Chi lo ha conosciuto sa che non si usciva dalle sue lezioni uguali a prima. Ha insegnato a pensare, a sentire, a rispettare.