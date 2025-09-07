Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia
07/09/2025 22:09:00

Pantelleria punta all'Igp e al riconoscimento Unesco per gli olivi striscianti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2025/1757229252-0-pantelleria-punta-all-igp-e-al-riconoscimento-unesco-per-gli-olivi-striscianti.jpg

A Pantelleria anche gli olivi imparano a resistere. Qui, dove il maestrale soffia impetuoso e la terra è aspra ma generosa, l’olivo non cresce in altezza, ma si adagia sul terreno per sopravvivere. È il caso della varietà Biancolilla, presente in tutta la Sicilia ma che sull’isola assume un portamento unico e strisciante, adattandosi al vento come pochi altri alberi al mondo.

 

Sono gli olivi striscianti di Pantelleria, un patrimonio vivente che oggi cerca il giusto riconoscimento: è in corso la procedura per ottenere l’iscrizione tra i beni tutelati dall’Unesco. Si tratta di un esempio di olivicoltura estrema, dove la raccolta delle olive è una vera sfida fisica, e la potatura richiede pazienza, esperienza e un grande amore per la terra.

 

A raccontare questa realtà è stata la prima edizione dell’Ogghiu Pantiscu Fest, che si è tenuta a fine agosto con il patrocinio del Comune di Pantelleria e dell’Ente Parco Nazionale. "Ogghiu", in dialetto pantesco, significa “olio”, ma l’evento ha rappresentato qualcosa di più: un manifesto per la resilienza agricola, un inno alla dignità del lavoro nei campi e all'identità dell’isola.

 

Il progetto – ideato da Stefania De Carlis, pantesca d’adozione – punta non solo al riconoscimento culturale, ma anche alla sostenibilità economica. Tra le iniziative concrete c’è la nascita dell’Osservatorio permanente dell'olivo e dell'olio pantesco, il frantoio di comunità annunciato dall’assessore all’Agricoltura Massimo Bonì, e la richiesta di modifica del disciplinare per l’Igp Sicilia che includa la sottozona “Pantelleria”, così da riportare l’isola in etichetta.

"L’origine pantesca potrà finalmente essere valorizzata", spiega l’oleologo Luigi Caricato, tra i promotori dell'iniziativa. "Gli alti costi e i grandi sacrifici saranno riconosciuti con un prezzo più giusto, premiando il lavoro eroico degli olivicoltori". Un olivicoltore, sull’isola, non si arrende: lotta contro il vento, raccoglie a mani nude dove le reti non arrivano, pota piegato in due, e ogni anno tiene in vita un paesaggio unico.

 

L’iniziativa avrà una vetrina nazionale il prossimo 24 gennaio, in occasione dell’Olio Officina Festival a Milano, dove una delegazione di Pantelleria presenterà il lavoro fatto. In quell’occasione sarà anche Fausto Luchetti, premiato con il riconoscimento “Olio Officina – Cultura dell’olio”, a farsi portavoce del rilancio dell’olio pantesco.

L’obiettivo è chiaro: rendere l’olivo strisciante non solo resistente, ma anche conveniente. Perché la bellezza che resiste al vento merita di essere difesa, sostenuta, raccontata. E magari, anche premiata.