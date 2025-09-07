Diocesi di Mazara, nuove nomine del Vescovo. Don Inglese va a Gerusalemme

07/09/2025 04:00:00

Il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, facendo seguito alle nomine già comunicate a luglio scorso, ha provveduto a fare ulteriori nomine rese ufficiali oggi. La comunità dei Padri del Preziosissimo Sangue risiederà presso la parrocchia di Santa Rosalia di Mazara del Vallo.

Il superiore della comunità, padre Victor Albert Leo svolgerà il servizio di Vicario parrocchiale nella stessa parrocchia. Padre Pietro Rajini Kantharao Mandrù (comunità del Preziosissimo Sangue) è il nuovo Vicario parrocchiale a San Pietro di Mazara del Vallo. Don Ndirangu James Nderitu è stato nominato vicario parrocchiale presso l’Unità pastorale di Campobello di Mazara. Don Davide Chirco, mantenendo il servizio di parroco a Maria Ss. delle Grazie al Puleo di Marsala, è stato nominato rettore della chiesa San Giuseppe (Paolini) a Marsala. Il diacono Giulio Sirtori continuerà a svolgere il suo servizio presso la parrocchia San Matteo di Marsala, mentre il diacono Antonino Bertolino è stato nominato vice direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale della salute e vice cappellano dell’ospedale “Abele Ajello” di Mazara. Don Giuseppe Inglese, infine, andrà alla “Domus Bethaniae” di Gerusalemme per seguire dei corsi biblici.

IN CATTEDRALE RACCOLTI 5.000 EURO PER SOSTEGNO PROGETTO IN SUD SUDAN

È di 4.954 euro la somma che è stata raccolta in Cattedrale a Mazara del Vallo per il progetto di sostegno promosso da padre Mario Pellegrino in Sud Sudan per la costruzione di una scuola secondaria. All’appello del parroco don Edoardo Bonacasa la comunità parrocchiale ha risposto in maniera generosa. I soldi sono stati raccolti durante alcune iniziative promosse in parrocchia: dalla vendita di dolci (ottobre 2024) ai salvadanai della Quaresima 2025, alla vendita dei ramoscelli d’ulivo nella domenica delle Palme 2025, alla vendita degli agnelli di marzapane, sino alla cena di fraternità di quest’estate. «Il bonifico effettuato è di 5.000 euro – spiega il parroco don Bonacasa – così da poter contribuire a donare la speranza di un futuro migliore ai ragazzi del territorio del Sud Sudan».

DOMANI A MAZARA LA PROFESSIONE PERPETUA DI FRA STEFANO

Domenica 7 settembre, ore 11, nella parrocchia Santa Maria di Gesù a Mazara del Vallo, si terrà la professione perpetua di fra Stefano Maria del Sacro Cuore di Gesù, ai tempi Antonio Ballatore. Fra Stefano fa parte dei Frati minori rinnovati ed è originario di Mazara del Vallo. «La vita che conducevo prima era una vita normale, dedita alla famiglia, allo sport e, soprattutto, al lavoro che ho iniziato sin da adolescente – racconta fra Stefano – con il tempo, però, iniziai a fare sempre più caso a un senso di vuoto inspiegabile che accompagnava le mie giornate che cercavo, senza alcun successo, di colmare nello sport. Così, dopo aver messo in discussione una vita intera, un lavoro che non mi appagava, delle serate insieme agli amici che si trasformavano anche quelle in momenti di riflessioni, e dopo aver rinunciato al sogno di una vita, ossia al sogno di entrare nell’Arma dei Carabinieri a causa di una piccola malformazione al cuore, dopo questo e altri motivi caddi moralmente a terra». In Germania, dove si era trasferito per lavoro, Antonio Ballatore ha contratto un virus che lo portò a un tracollo fisico e psichico. «Dopo la mia guarigione miracolosa da parte del nostro Signore, assistetti alla santa messa e dissi a Dio: «Signore, io non credo che questo sia il mio posto ma sono qui soltanto per dirti grazie», e in quella preghiera mi sentii ascoltato. In seguito un mio collega di lavoro mi coinvolse a prendere parte, insieme a lui, a un cammino di fede». Domani la professione perpetua.





