Marsala, dal 9 al 13 diecmbre la Festa di Santa Lucia 2025 nella Chiesa di San Matteo

A Marsala tutto è pronto per i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, che anche quest’anno animeranno la chiesa di San Matteo dal 9 al 13 dicembre. Un programma ricco di appuntamenti religiosi e momenti di riflessione, molto atteso dai fedeli che tradizionalmente partecipano in gran numero al pellegrinaggio del 13 dicembre.
Martedì 9 dicembre – La discesa del simulacro
L’avvio ufficiale sarà martedì 9 dicembre, quando – al termine della Messa delle 18.30 – avverrà la discesa del simulacro della Santa. Un momento particolarmente sentito, che permette ai fedeli di sostare in preghiera davanti al volto di Lucia.
Mercoledì 10 dicembre – Incontro sulla violenza di genere
Mercoledì 10 dicembre, alle 21.00, la parrocchia ospiterà un incontro guidato da Antonella Lusseri e rivolto al gruppo “Sposi giovani”, dedicato al delicato tema della violenza di genere. Un appuntamento che unisce formazione, testimonianza e impegno civile.
Giovedì 11 dicembre – L’Unzione degli occhi
Giovedì 11 dicembre, nella Messa delle 18.30, si terrà il rito dell’Unzione degli occhi, tradizionalmente legato alla figura di Santa Lucia e al ringraziamento per il dono della vista.
Venerdì 12 dicembre – Il “Cammino di luce con Lucia”
Venerdì 12 dicembre è previsto uno dei momenti più suggestivi dell’intera festa: il “Cammino di luce con Lucia”, un corteo che partirà alle 19.00 dalla chiesa delle Grazie per raggiungere San Matteo.
Durante il percorso verranno letti messaggi che richiamano le difficoltà e le fragilità dell’esperienza umana, accompagnati dalla luce dei lumini distribuiti ai partecipanti.
Sabato 13 dicembre – Il giorno della festa
Sabato 13 dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, la chiesa di San Matteo resterà aperta dalle 8.30 alle 21.30 per consentire il tradizionale pellegrinaggio dei fedeli.
La Santa sarà esposta ininterrottamente dalle 8.00 alle 21.30.
Tre le celebrazioni in programma:
- 9.30 – Santa Messa presieduta da don Marco Laudicina
- 11.30 – Santa Messa presieduta da don Nicola Altaserse
- 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco don Alessandro Palermo, con benedizione degli occhi al termine della funzione