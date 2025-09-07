Bocce: due atleti di Buseto Palizzolo ai Campionati Italiani Juniores

07/09/2025 07:30:00

Trasferta a Campobasso per le promesse delle bocce siciliane che saranno protagoniste ai Campionati Italiani Juniores della specialità della Raffa. Oggi 7 settembre giornata finale della kermesse con oltre 160 giovani atleti e atlete under 18 e 15 che si affronteranno nelle specialità individuali, a coppia e nel tiro di precisione.

Tra loro ci saranno anche tre siciliani che si sono meritati la partecipazione al più importante evento a livello nazionale per i giovani. A Campobasso ci saranno i due atleti dell'ASD Buseto, Alessandro Fontana impegnato nella gara individuale Under 18 e Rosario Simonte che sarà al via della gara dedicata all'Under 15. Nel femminile ci sarà Claudia Sticchi della Ponte Ammiraglio di Palermo, pronta alla sfida nella gara individuale Under 18.

Il campionato italiano è scattato venerdì 5 settembre 2025 con le eliminatorie del Tiro di Precisione. Sabato 6 settembre è stata la giornata più intensa, con le eliminatorie delle partite tradizionali, individuali ed a coppia, in programma al mattino (ore 9,30) e al pomeriggio (ore 14,30). Oggi, domenica 7 settembre, dalle ore 9,30, al Bocciodromo Comunale di Campobasso si terranno invece le attesissime finalissime, che assegneranno i dieci titoli italiani, trasmesse in diretta streaming sulla web-tv federale www.topbocce.live



