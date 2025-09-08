8 Settembre: due giovani santi, prete picchiato, volley mondiale, Sinner ha perso

08/09/2025 07:16:00

E' l'8 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• I giovani Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono santi. È la prima cerimonia di canonizzazione di Leone XIV, con 1.700 concelebranti e 80 mila fedeli

• Nell’Oltrepò pavese un gruppo di ragazzini tra i 13 e i 14 anni ha insultato, picchiato e sputato addosso a don Daniele Lottari. Il prete: «Hanno bisogno di aiuto. Non è il caso di odiarli»

• A Ferrara un ragazzo di 16 anni ubriaco ha distrutto un ambulatorio e con la sorella ha aggredito un’infermiera

• La nazionale di pallavolo ha vinto il mondiale. Era da 23 anni che non succedeva. Alessia Orro, miglior giocatrice del torneo, dall’entusiasmo s’è lasciata scappare un «cazzo» in diretta Rai

• Alcaraz ha strappato il titolo degli Us Open a Sinner e torna a essere il numero uno del mondo. Sinner è stato sconfitto per 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in due ore e 42 minuti



• Trump è stato accolto agli Us Open con un coro di buu e di fischi. Il suo arrivo ha causato un ritardo di 50 minuti per via dei controlli

• Salvo sorprese, intorno alle 19, François Bayrou verrà sfiduciato. E, con un debito al 115 per cento, Macron dovrà trovare un nuovo primo ministro (o sciogliere l’Assemblea nazionale)

• Mosca ha colpito la sede del governo a Kiev. Trump ha (di nuovo) promesso sanzioni alla Russia e detto che nei prossimi giorni parlerà con Putin

• Gli otto Paesi dell’Opec+ aumenteranno la produzione del petrolio di 137 mila barili al giorno da ottobre

• Alcuni giornalisti e scrittori Usa hanno vinto una class action contro Anthropic, una startup Ai: dovrà versare 3 mila dollari per ognuno dei 500 mila libri usati per addestrare il suo chatbot

• Stasera l’Italia affronterà Israele allo stadio di Debrecen, in Ungheria. Gattuso è pronto a confermare il doppio centravanti Retegui-Kean

• Sette milioni di studenti stanno per tornare a scuola. Si inizia oggi da Bolzano. Tra i cambiamenti: lo stop ai cellulari, il ritorno ai giudizi e mille insegnanti di italiano per gli stranieri

• Il numero di casi di Covid torna a salire. Sono 2.052 quelli registrati in Italia nell’ultima settimana, su 27.891 tamponi. Casi in aumento anche in Grecia, Irlanda, Romania e Francia

• Il principe Harry è a Londra e spera di poter incontrare re Carlo mercoledì. Intanto Meghan vende marmellate online

• Dura sconfitta in Argentina per il partito di Milei: i peronisti hanno vinto le elezioni per la provincia di Buenos Aires, dove vive il 40 per cento dell’intera popolazione

• In Sudan, in due anni e mezzo in guerra, sono stati chiusi 27 quotidiani, 32 stazioni radio e 8 canali tv

• La Siria sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi decenni, quest’anno dovrà cominciare a importare il grano

• Trump ha lanciato l’ennesimo ultimatum ad Hamas per la liberazione degli ostaggi

• Cento soldati dell’Idf sarebbero in vacanza in Sardegna per curare lo stress postraumatico della guerra

• Il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba si è dimesso dopo la débacle alle ultime due tornate elettorali

• Niente sacrifici e nessuna manovra correttiva. Per Giorgetti i conti pubblici sono in ordine. Unica incognita, la spesa per la Difesa

• Regionali, Salvini pressa la maggioranza sui nomi. Spera di trovare la quadra prima di Pontida, ma FdI frena

• Oggi a Rivalta, nel piacentino, si terranno i funerali in forma privata di Giorgio Armani. I negozi e il sito web saranno chiusi per lutto dalle 15

• Nel vicentino un uomo ha tentato di uccidere la ex moglie nella sala slot dove lei lavora. L’ha salvata una cliente

• A Napoli, un uomo di 54 anni è stato arrestato perché insultava e minacciava la figlia di 24 perché omosessuale

• Verstappen ha vinto il gran premio di Monza con venti secondi di vantaggio su Norris e Piastri. Quarto posto per Leclerc, sesto per Hamilton

• Al Gp di Catalogna, Alex Márquez ha battuto il fratello Marc. Terzo posto per Enea Bastianini. Bagnaia ha chiuso in settima posizione

• L’ItalBasket è stata sconfitta dalla Slovenia. Il ct Pozzecco sta per lasciare, il favorito a succedergli è Luca Banchi

• Vuelta, tappa a Mads Pedersen. Vingegaard è sempre in maglia rossa

• Agli Mtv Awards Lady Gaga ha vinto quattro premi. Premiati anche Ariana Grande, Sabrina Carpenter, i Coldplay, Shakira, Mariah Carrey e Ricky Martin

• Il Leone d’oro della Mostra del cinema di Venezia è andato a Jim Jarmusch per Father Mother Sister Brother. L’Italia ha vinto con Toni Servillo, migliore attore per La Grazia di Sorrentino, e Gianfranco Rosi, premio speciale della giuria con Sotto le nuvole. Tra i vincitori anche Kaouther Ben Hania, Xin Zhilei, Benny Safdie, Valérie Donzelli

• Sono morti il fondatore del forum di Cernobbio Alfredo Ambrosetti (94 anni), l’ex ciclista Antonio Bailetti (87), la madre del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Nicoletta (85), l’artista spagnolo Gustavo Torner (100), il cantante statunitense Mark Volman (87) e la scrittrice Jole Zanetti (87)



Titoli

Corriere della Sera: Putin alza il tiro / Colpita a Kiev /la sede del governo

la Repubblica: Putin martella Kiev

La Stampa: Kiev, Putin senza freni / bombe sul governo

Il Sole 24 Ore: Prospettive / Tassi, inflazione, / dazi e crescita / Le sfide per Usa e Ue

Il Messaggero: «Niente manovra correttiva»

Il Giornale: Giorgetti promette: «Basta sacrifici»

Leggo: Azzurri, gioie e dolori

Qn: Ottocento missili si Kiev / Ira di Trump: ora sanzioni

Il Fatto: Altri 100 soldati israeliani / protetti in un resort sardo

Libero: Schlein bocciata in economia

La Verità: Macron e i suoi ora lo dicono / La democrazie è un problema

Il Mattino: «Nessuna manovra correttiva»

Domani: Bombe su Kiev, è la “pace” di Putin / Ma lo zar teme la crisi economica



