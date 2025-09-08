“Zaino Sospeso”: a Mazara la solidarietà si trasforma in corredo scolastico

08/09/2025 02:00:00

Un gesto semplice, ma capace di fare la differenza. Il LIONS Club Mazara del Vallo Fata Morgana ha lanciato il service multidistrettuale “Zaino Sospeso”, un’iniziativa che nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie fragili della città e di garantire ai bambini e ai ragazzi l’opportunità di affrontare il nuovo anno scolastico con un corredo adeguato.

L’idea riprende lo spirito del “caffè sospeso” napoletano: chi può dona, chi ha bisogno riceve. In questo caso, si tratta di materiale scolastico – penne, matite, quaderni, colori e altri strumenti indispensabili – che sarà raccolto e successivamente distribuito agli studenti in difficoltà economica.

Per rendere concreta questa catena di solidarietà, il club ha coinvolto quattro cartolerie di Mazara del Vallo, che hanno accettato di ospitare i contenitori destinati alla raccolta:

Cartolibreria Fratelli Tudisco – Corso Vittorio Veneto, 150

– Corso Vittorio Veneto, 150 Cartolibreria 2B – Via Potenza, 66

– Via Potenza, 66 Cartolibreria Bigione – Via Calatafimi, 14

– Via Calatafimi, 14 Magica Idea Cartolibreria – Via Bessarione, 45

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: chiunque potrà lasciare un piccolo contributo, acquistando un quaderno o un pacco di penne e depositandolo nei contenitori predisposti.

«Un corredo scolastico non è solo un insieme di oggetti – sottolineano i promotori – ma rappresenta dignità, possibilità di apprendere senza sentirsi esclusi, occasione di crescita e di riscatto».

In un tempo in cui molte famiglie devono fare i conti con crescenti difficoltà economiche, “Zaino Sospeso” diventa un segno concreto di vicinanza e di comunità. Un modo per ricordare che la scuola appartiene a tutti e che nessun bambino dovrebbe mai sentirsi inadeguato per mancanza di strumenti.



