Redditi, Trapani tra le province più povere d’Italia
Trapani si conferma tra le province con i redditi medi più bassi d’Italia. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’Irpef 2023.
Se la media nazionale dei redditi dichiarati è di 24.830 euro, la provincia di Trapani si ferma a 18.631 euro, con un’imposta media versata all’erario di appena 4.119 euro. Numeri che collocano il territorio al 93° posto su 107 province italiane. Peggio fanno soltanto Caltanissetta (18.477 euro), Enna (18.027) e Agrigento (17.540), mentre Ragusa è all’ultimo posto assoluto con 17.625 euro.
Il quadro è preoccupante per tutta la Sicilia, che risulta tra le regioni più povere d’Italia: il 75% dei contribuenti siciliani dichiara un reddito inferiore alla media nazionale, contro il 65,9% della media Paese. In pratica, tre siciliani su quattro guadagnano meno dei loro coetanei del Nord.
Le differenze territoriali sono enormi: a Milano il reddito medio dichiarato è di 33.604 euro, quasi il doppio di quello trapanese, con un gettito Irpef medio di 8.846 euro. Differenze che si riflettono anche sulla qualità dei servizi pubblici: più entrate significano infrastrutture migliori, trasporti efficienti, scuole e sanità più solide.
Secondo la Cgia, parte del divario è legata all’economia sommersa, al lavoro nero e all’evasione fiscale, più diffusi nel Mezzogiorno. Ma c’è anche un problema strutturale: stipendi e pensioni più bassi, meno opportunità di lavoro stabile e qualificato, una crescita economica debole.
Il report rilancia così il tema delle diseguaglianze territoriali: senza un serio piano di investimenti pubblici, infrastrutturali e sociali, il divario tra Nord e Sud rischia di diventare incolmabile. E da noi invece, il Pnrr viene utilizzato per ... costruire ippodromi.
Redditi e Irpef nelle province siciliane (dati Cgia di Mestre)
Provincia
Reddito medio dichiarato (€)
Imposta Irpef media (€)
Palermo
21.044
4.471
Siracusa
20.145
4.278
Messina
20.008
4.315
Catania
19.653
4.181
Trapani
18.631
3.773
Caltanissetta
18.477
3.634
Enna
18.027
3.586
Ragusa
17.625
3.504
Agrigento
17.540
3.364
Confronto
Media nazionale: Reddito € 24.830 – Irpef € 5.550
Media regionale Sicilia: Reddito € 19.560 – Irpef € 4.078
