Economia

I nostri soldi
08/09/2025 10:11:00

Redditi, Trapani tra le province più povere d'Italia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-09-2025/1757230800-0-redditi-trapani-tra-le-province-piu-povere-d-italia.png

Trapani si conferma tra le province con i redditi medi più bassi d’Italia. A dirlo è l’ultimo rapporto dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato i dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi all’Irpef 2023.

Se la media nazionale dei redditi dichiarati è di 24.830 euro, la provincia di Trapani si ferma a 18.631 euro, con un’imposta media versata all’erario di appena 4.119 euro. Numeri che collocano il territorio al 93° posto su 107 province italiane. Peggio fanno soltanto Caltanissetta (18.477 euro), Enna (18.027) e Agrigento (17.540), mentre Ragusa è all’ultimo posto assoluto con 17.625 euro.

Il quadro è preoccupante per tutta la Sicilia, che risulta tra le regioni più povere d’Italia: il 75% dei contribuenti siciliani dichiara un reddito inferiore alla media nazionale, contro il 65,9% della media Paese. In pratica, tre siciliani su quattro guadagnano meno dei loro coetanei del Nord.

Le differenze territoriali sono enormi: a Milano il reddito medio dichiarato è di 33.604 euro, quasi il doppio di quello trapanese, con un gettito Irpef medio di 8.846 euro. Differenze che si riflettono anche sulla qualità dei servizi pubblici: più entrate significano infrastrutture migliori, trasporti efficienti, scuole e sanità più solide.

Secondo la Cgia, parte del divario è legata all’economia sommersa, al lavoro nero e all’evasione fiscale, più diffusi nel Mezzogiorno. Ma c’è anche un problema strutturale: stipendi e pensioni più bassi, meno opportunità di lavoro stabile e qualificato, una crescita economica debole.

 

Il report rilancia così il tema delle diseguaglianze territoriali: senza un serio piano di investimenti pubblici, infrastrutturali e sociali, il divario tra Nord e Sud rischia di diventare incolmabile. E da noi invece, il Pnrr viene utilizzato per ... costruire ippodromi. 

 

 

Redditi e Irpef nelle province siciliane (dati Cgia di Mestre)

Provincia

Reddito medio dichiarato (€)

Imposta Irpef media (€)

Palermo

21.044

4.471

Siracusa

20.145

4.278

Messina

20.008

4.315

Catania

19.653

4.181

Trapani

18.631

3.773

Caltanissetta

18.477

3.634

Enna

18.027

3.586

Ragusa

17.625

3.504

Agrigento

17.540

3.364

Confronto

  • Media nazionale: Reddito € 24.830 – Irpef € 5.550
  • Media regionale Sicilia: Reddito € 19.560 – Irpef € 4.078