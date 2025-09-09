Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
09/09/2025 16:50:00

Festival delle Libertà 2025, focus sulla Carta di Manden e l’origine dei diritti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/festival-delle-liberta-2025-focus-sulla-carta-di-manden-e-l-origine-dei-diritti-450.jpg

Mancano poche ore al primo dei seminari dell’edizione 2025 – la seconda – del Festival delle Libertà, promosso da Sinistra Libertaria insieme alla Chiesa Evangelica Valdese di Trapani e Marsala e alla CUB Scuola. 

L’evento inaugurale, mercoledì 10 settembre alle ore 17, sarà dedicato a un tema di grande respiro: “La Carta di Manden. Dove e come nascono i diritti dell’uomo?”. 

La riflessione partirà dalle origini dell’umanità in Africa e dalla pluralità delle grandi civiltà che si svilupparono autonomamente nel mondo antico. Una visione che invita a superare l’idea eurocentrica di un’unica “culla della civiltà” e ad aprirsi a un mosaico di esperienze diverse. In questo contesto storico e culturale si colloca la Carta di Manden, promulgata nel 1263 dall’imperatore del Mali Sundjata Keita: una raccolta di 44 editti trasmessi oralmente che affermava principi come il rispetto delle donne, la tutela degli stranieri, la solidarietà e la responsabilità collettiva nell’educazione dei bambini. Una delle più antiche costituzioni della storia, riconosciuta nel 2009 dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’Umanità. Ad aprire i lavori sarà Carlo Incammisa, presidente del Club per l’Unesco di Trapani, seguito da una conversazione con Massimo Conti, avvocato e autore del saggio La Carta di Manden. A completare il quadro, gli interventi di Alessandro Gianfortone e Fabio Altese, che offriranno confronti con l’Europa medievale e con le moderne carte dei diritti. "L’incontro sarà preceduto da un ricordo di Giovanni Lombardo, poeta marsalese, preside e figura di riferimento della comunità valdese, scomparso nell’ottobre 2024", avvisa Natale Salvo, organizzatore dell'evento.



Cultura | 2025-09-10 06:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/l-ultimo-viaggio-del-professore-renato-lo-schiavo-250.jpg

L’ultimo viaggio del professore Renato Lo Schiavo

Forse si viaggia sempre da soli, ma nella Cattedrale di San Lorenzo, a Trapani ? piena fino agli orli di parenti, amici, ex alunni ed ex colleghi, autorità, estimatori e di qualche turista e passante incuriosito ? i partecipanti ai funerali...







Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...