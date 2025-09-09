Marsala, dibattito sulla riforma della Magistratura con il libro di Pietro Gurrieri

09/09/2025 14:46:00

Sabato 13 settembre Marsala tornerà ad ospitare un confronto sulla riforma della Magistratura, tema centrale dell’agenda politica.

Alle 18.30, nei locali di “Finestre sul Mondo” in via Sibilla 36, sarà presentato il volume “Divide et Impera” dell’avvocato Pietro Gurrieri, iniziativa promossa dal “Comitato per la Difesa della Costituzione”.

L’appuntamento rinnova il dibattito già avviato a marzo e metterà al centro una questione cruciale: la riforma tocca soltanto i magistrati o incide sull’assetto democratico del Paese e sulla vita dei cittadini? Al tavolo dei relatori, insieme all’autore, ci saranno il sostituto procuratore Giuseppe Lisella, presidente dell’ANM di Marsala, l’avvocato Armando Sorrentino dei Giuristi Democratici e ANPI Palermo, il presidente della Sezione Penale del Tribunale di Marsala Vito Saladino e il senatore Giovanni Russo Spena, dell’associazione “Salviamo la Costituzione”. A introdurre i lavori sarà Corrado Carpintieri, presidente del Comitato, mentre la moderazione sarà affidata all’avvocato Daniele Ienna.



