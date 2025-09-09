Sezioni
Cultura
09/09/2025 11:09:00

Sei fotografi trapanesi in mostra a Tunisi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/sei-fotografi-trapanesi-in-mostra-a-tunisi-450.jpg

Dal 12 al 21 settembre 2025, nel cuore della medina, si terrà la mostra fotografica internazionale “Mare di Sicilia e Tunisia, da una costa all’altra”, che vedrà protagonisti sei fotografi trapanesi:   Tonino Corso, Simona De Togni, Maria Luisa Faraci, Paolo Rizzo, Arturo Safina e Franco Scalia.

 

La mostra nasce come percorso visivo che unisce due sponde del Mediterraneo attraverso lo sguardo artistico di fotografi siciliani. Le opere esposte mettono in dialogo i paesaggi costieri, la luce e l’identità culturale che accomunano la Sicilia e la Tunisia.

 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con istituzioni culturali locali e tunisine, nell’ambito di uno scambio artistico volto a valorizzare il patrimonio comune del Mediterraneo.

 



