Sei fotografi trapanesi in mostra a Tunisi 

Dal 12 al 21 settembre 2025, nel cuore della medina, si terrà la mostra fotografica internazionale “Mare di Sicilia e Tunisia, da una costa all’altra”, che vedrà protagonisti sei fotografi trapanesi: Tonino Corso, Simona De Togni, Maria Luisa Faraci, Paolo Rizzo, Arturo Safina e Franco Scalia.

La mostra nasce come percorso visivo che unisce due sponde del Mediterraneo attraverso lo sguardo artistico di fotografi siciliani. Le opere esposte mettono in dialogo i paesaggi costieri, la luce e l’identità culturale che accomunano la Sicilia e la Tunisia.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con istituzioni culturali locali e tunisine, nell'ambito di uno scambio artistico volto a valorizzare il patrimonio comune del Mediterraneo.




