Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
09/09/2025 13:23:00

Si sono concluse le "Conversazioni" al Parco Archeologico di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-09-2025/1757330952-0-si-sono-concluse-le-conversazioni-al-parco-archeologico-di-marsala.jpg

Ultimo incontro del ciclo di conferenze “ Lilibeo incontra “, tenutosi sabato 06 settembre ,alle ore 19:00, presso la sala conferenze “ Maria Luisa Famà “ del museo Baglio Anselmi. A fare gli onori di casa la brava e dinamica direttrice, Anna Occhipinti, che ha introdotto l'argomento, mentre, la dott.ssa Maria Grazia Griffo ha presentato i relatori, tracciandone il ricco curriculum. Ha preso, quindi, la parola il dott. Salvatore De Vincenzo, precisando che le ricerche su Erice hanno preso avvio da alcuni anni, supportate dal sostegno delle Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e della Freie Universitat di Berlino. Ha, successivamente, illustrato, avvalendosi di numerose diapositive , gli scavi condotti sulla cinta muraria di Erice, centro fondato da una popolazione , proveniente , probabilmente, dalla Grecia e stanziatasi nella Sicilia occidentale , intorno all' VIII sec. a. C. , gli Elimi. Erice, per l'altezza su cui è situata, 753 metri sul livello del mare, divenne centro importante sia dal punto di vista strategico militare per l'ampia visuale del territorio circostante ,sia come sede di un santuario, dedicato a Venere, dea dell' amore e della fertilità. Il centro fu , successivamente, abitato dai Fenici e Romani, che costrinsero gli abitanti a trasferirsi alla base del monte, nel loro emporio, Drepanon, l' odierna Trapani . I Romani avevano grandissima considerazione del tempio di Venere, tanto che, come attesta lo storico Diodoro Siculo, quando giungevano ad Erice, abbellivano il santuario con magnifici sacrifici ed onori e i consoli e i pretori, mettendo da parte l' austerità della loro carica, si dedicavano ai giochi e conversavano con le sacerdotesse, credendo , in questo modo, di fare della loro presenza , cosa gradita alla dea. Ha preso, successivamente, la parola la dott.ssa Chiara Blasetti Fantauzzi, che ha illustrato , dettagliatamente, i vari reperti venuti alla luce durante gli scavi e quelli conservati nel deposito del Museo Anselmi, come balsamari, statuette in bronzo di provenienza greca, oscilla punici, piccole sculture , rappresentanti una testa, che venivano appese nei giardini o negli interni delle case. Si conclude, così, il ciclo di conferenze, che ha avuto inizio il 06 luglio ed ha toccato vari argomenti di archeologia, registrando una larga affluenza di pubblico, cosa che è stata molto apprezzata dagli organizzatori e confermato, come ha sottolineato la direttrice, Anna Occhipinti, in chiusura dell'incontro, la validità dell' idea di “ mission “ dell' archeologo , che è non solo quella di studiare ed indagare le civiltà che ci hanno preceduto, ma, anche, quella di comunicare i risultati dei suoi studi e ricerche alla collettività, dalla quale, tra l'altro , provengono le necessarie risorse.


 

Leonardo Carbone



Cultura | 2025-09-09 11:09:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-09-2025/sei-fotografi-trapanesi-in-mostra-a-tunisi-250.jpg

Sei fotografi trapanesi in mostra a Tunisi 

Dal 12 al 21 settembre 2025, nel cuore della medina, si terrà la mostra fotografica internazionale “Mare di Sicilia e Tunisia, da una costa all’altra”, che vedrà protagonisti sei fotografi trapanesi:   Tonino...