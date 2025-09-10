Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
10/09/2025 11:02:00

Marsala, il degrado di via Honor Frost

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/marsala-il-degrado-di-via-honor-frost-450.jpg

Sporcizia, marciapiedi dissestati, alberi non potati e una catasta di rifiuti che sfiora i balconi. È questo lo scenario descritto da Giacomo Licari, cittadino marsalese, che ha segnalato lo stato di degrado  in cui versa via Honor Frost, a Marsala

“Sporcizia, alberi non potati, marciapiedi fatiscenti e spazzatura abbandonata – scrive – che rasenta il balcone del primo piano. Osservando le foto, si può immaginare come una mamma con passeggino o una persona con problemi di deambulazione possa transitare in un marciapiede che in parte manca delle piastrelle, con pali della luce in mezzo e acqua che scorre, con conseguente rischio di scivolamento. Per non parlare dell’igiene, compromessa dalla catasta di spazzatura in bella vista”.

 

Licari punta il dito anche contro la vegetazione incolta all’incrocio tra via Honor Frost e via Falco: “Le piante di oleandro, da tempo non potate, ormai fanno da muro, ostruendo la visibilità ai conducenti di auto e moto. Una situazione che mette a rischio la sicurezza stradale”.

 

Il cittadino riconosce che a Marsala “si sta facendo tanto”, anche grazie ai cantieri aperti, ma avverte: “Tantissimo resta da fare, a partire dalle cose più semplici. Altrimenti si rischia di costruire solo cattedrali nel deserto”.



Cittadinanza | 2025-09-10 11:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/marsala-il-degrado-di-via-honor-frost-250.jpg

Marsala, il degrado di via Honor Frost

Sporcizia, marciapiedi dissestati, alberi non potati e una catasta di rifiuti che sfiora i balconi. È questo lo scenario descritto da Giacomo Licari, cittadino marsalese, che ha segnalato lo stato di degrado  in cui versa via Honor...







Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...