Marsala, il degrado di via Honor Frost

10/09/2025 11:02:00

Sporcizia, marciapiedi dissestati, alberi non potati e una catasta di rifiuti che sfiora i balconi. È questo lo scenario descritto da Giacomo Licari, cittadino marsalese, che ha segnalato lo stato di degrado in cui versa via Honor Frost, a Marsala

“Sporcizia, alberi non potati, marciapiedi fatiscenti e spazzatura abbandonata – scrive – che rasenta il balcone del primo piano. Osservando le foto, si può immaginare come una mamma con passeggino o una persona con problemi di deambulazione possa transitare in un marciapiede che in parte manca delle piastrelle, con pali della luce in mezzo e acqua che scorre, con conseguente rischio di scivolamento. Per non parlare dell’igiene, compromessa dalla catasta di spazzatura in bella vista”.

Licari punta il dito anche contro la vegetazione incolta all’incrocio tra via Honor Frost e via Falco: “Le piante di oleandro, da tempo non potate, ormai fanno da muro, ostruendo la visibilità ai conducenti di auto e moto. Una situazione che mette a rischio la sicurezza stradale”.

Il cittadino riconosce che a Marsala “si sta facendo tanto”, anche grazie ai cantieri aperti, ma avverte: “Tantissimo resta da fare, a partire dalle cose più semplici. Altrimenti si rischia di costruire solo cattedrali nel deserto”.



