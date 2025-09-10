Parcheggiatori abusivi a Marsala. "Basta con i silenzi, la situazione è fuori controllo"

A Marsala la presenza dei parcheggiatori abusivi continua a generare disagio e preoccupazione tra i cittadini. Negli ultimi giorni, un uomo ha raccontato di essere stato accerchiato da alcune persone mentre si trovava con la figlia a Porta Nuova.
La situazione, ormai cronica in diverse zone del centro storico come Piazza del Popolo, viene segnalata sempre più spesso anche da altri residenti, che lamentano la presenza di soggetti in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze.
“A Porta Nuova c’è un tossicodipendente che sta lì da anni – scrive un lettore –. Possibile che nessuno intervenga? Se si seguissero certi percorsi si scoprirebbero anche piccoli giri di spaccio. Invece si continua a tollerare tutto”.
“Chi vive la strada ogni giorno – conclude – conosce nomi, volti e abitudini. Le autorità dovrebbero partire da lì. Al posto di individuare il grosso traffico insistente a Marsala, prendete i piccoli che in astinenza vi dicono via , nome, cognome e numero civico di chi gli dà la roba!"
Il tema della sicurezza e del degrado urbano torna così al centro del dibattito cittadino, mentre si attende un segnale concreto da parte delle istituzioni.