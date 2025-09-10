10 Settembre: Israele colpisce il Qatar, caos in Francia, addio a Stefano Benni

10/09/2025 07:28:00

E' il 10 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri Israele ha attaccato i vertici di Hamas a Doha, dove si trovavano per trattare. Sembra non siano riusciti a uccidere i capi più importanti. I Paesi arabi sono indignati, Trump dice che non ne sapeva nulla

• Dopo il presunto attacco di ieri alla Family Boat della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, questa notte un altro drone avrebbe colpito un’altra barca, sempre al largo della Tunisia



• Un riservista israeliano di 31 anni si è suicidato nel giorno del suo matrimonio. Da inizio anno si sono suicidati venti soldati dell’Idf

• Sei ore dopo aver ricevuto le dimissioni di Bayrou, Macron ha nominato primo ministro Sébastien Lecornu, 39 anni, che fino a ieri era ministro della Difesa. Oggi i francesi protestano, cercheranno di bloccare autostrade e tangenziali, treni e ospedali

• La capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi è indagata per aver dato false informazioni ai pm sul caso Almasri

• Il premier del Nepal KP Sharma Oli si è dimesso dopo la morte di 19 manifestanti nelle proteste contro la chiusura dei social network, che però vanno avanti

• Sabato debutta in Serie A, anche se in via sperimentale, la RefCam, una micro-camera di 6 grammi che permetterà di vedere in tv Juve-Inter dal punto di vista dell’arbitro

• Il rapporto annuale dell’Oecd mostra che in Italia un adulto su tre capisce solo testi semplici e solo un terzo degli universitari arriva alla laurea. Peggio di noi solo il Messico

• Per la prima volta al test di ammissione al corso di laurea triennale in infermieristica ci sono più posti che candidati

• Si è chiusa la successione della famiglia Murdoch, il cui capostipite Rupert si è ritirato due anni fa. Il figlio prediletto Lachlan comprerà per 3,3 miliardi di dollari le quote dei tre fratelli. Avrà così il controllo del gruppo, che possiede il Wall Street Journal e Fox News

• Dopo il successo dell’Ops, a Piazza Affari svettano Monte Paschi (+6,3%) e Mediobanca (+5,9%). Mps punta a superare la soglia del 66,7 per cento

• Apple ha svelato ufficialmente i nuovi prodotti 2025. Tra le novità, l’iPhone Air, telefono supersottile e superleggero, e le cuffie AirPods Pro 3, che contano i battiti e traducono in simultanea

• In Venezuela le luci di Natale si accenderanno il 1° ottobre. Nicolás Maduro ha firmato un decreto che anticiperà di due mesi le festività, «per difendere il diritto alla gioia e smuovere l’economia»

• Un rapporto Coop mostra che tra gli italiani è aumentata la tendenza a riparare gli oggetti anziché comprarne di nuovi, si comprano meno cellulari, si va meno al ristorante, e si comprano molte bilance

• Carlo III sarà il primo re in oltre 400 anni a partecipare ufficialmente a un funerale cattolico in Gran Bretagna, quello della duchessa Katharine del Kent

• Lunedì a Kaliningrad il corpo di Alexej Sinitsyn, oligarca russo di 43 anni, è stato ritrovato appesa a un cavo, la testa mozzata. Le autorità dicono si sia suicidato

• Nel Donetsk 24 pensionati in fila alle poste sono morti colpiti da una bomba da 250 chili.

• Nella notte 10 droni russi hanno violato lo spazio aereo polacco. Abbattuti. Chiuso l’aeroporto di Varsavia

• A Bruxelles si è deciso che l’Italia potrà spendere in armi fino a 14,9 miliardi del cosiddetto fondo Safe. I soldi dovrebbero arrivare a inizio 2026. Vanno spesi in 5 anni e restituiti in 45

• L’ipotesi di reato per l’hacker che ha rubato i video privati di Stefano De Martino è cambiata, la procura pensa si tratti di revenge porn

• Saman Abbas è stata «uccisa perché voleva vivere la sua vita». Così si legge nelle motivazioni della sentenza che ha condannato all’ergastolo genitori e cugini

• Èstato arrestato Flavius Savu, condannato per l’estorsione all’ex rettore della Bozzola. Aveva sostenuto un collegamento tra presunti festini al santuario e la morte di Chiara Poggi

• Cinque ragazzi pugliesi sono indagati perchè qualche settimana fa, in vacanza a Malta, avrebbero violentato una trevigiana di 19 anni

• Chiesta l’archiviazione per il caso della capretta presa a calci durante una festa di compleanno ad Anagni un anno e mezzo fa. Non si è riuscito ad accertare se l’animale sia effettivamente morto per le botte

• Prima di scendere in campo agli Us Open, Carlos Alcaraz si è fatto benedire dal prete italiano don Luigi Portarulo

• Vuelta, tappa a Bernal. Vingegaard resta in maglia rossa

• Dopo l’esonero di Mourinho il Fenerbahce ha annunciato che Domenico Tedesco, 39 anni, sarà il nuovo allenatore

• OpenAi sta creando un intero film con l’Intelligenza artificiale: Critterz sarà pronto per le sale nel 2026

• Il mitico Studio 54 di New York oggi riaprirà per una notte, per festeggiare (su invito) il lancio dei nuovi cosmetici Valentino

• Sono morti lo scrittore Stefano Benni (78 anni), lo scenografo britannico de Il paziente inglese e Harry Potter Stuart Craig (83), l’attore americano Edward Faulkner (93), la collezionista d’arte statunitense Barbara Jakobson (92), il politico Francesco Sisinni (91)



Titoli

Corriere della Sera: Le bombe di Israele sul Qatar

la Repubblica: Missili israeliani sul Qatar

La Stampa: Israele, raid in Qatar bombe sul negoziato

Il Sole 24 Ore: Tra Italia e Francia spread azzerato

Avvenire: Guerra globale

Il Messaggero: Israele, Hamas colpita a Doha

Il Giornale: Attacca farsa alla flotilla di Greta

Leggo: Missili israeliani su Doha

Qn: Pantesdosi: prima la sicurezza / «Un Cpr per gli spacciatori»

Il Fatto: Bombe sui negoziatori / Ma l’Europa resta muta

Libero: Finto drone su Greta / Missili veri su Hamas

La Verità: Dall’eredità Agnelli salta fuori un tesoro nascosto di 250 milioni

Il Mattino: Bombe israeliane su Doha

il Quotidiano del Sud: Hamas, la trappola di Israele

il manifesto: Stato / di terrore

Domani: Israele colpisce Hamas in Qatar / Netanyahu si vendica dell’attentato



