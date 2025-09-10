Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
10/09/2025 08:15:00

Droga sull’asse Calabria-Sicilia, chiesti sei anni per due marsalesi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-09-2025/droga-sull-asse-calabria-sicilia-chiesti-sei-anni-per-due-marsalesi-450.jpg

Sei anni di carcere a testa sono stati invocati dal pubblico ministero per due marsalesi processati in abbreviato davanti al gup di Palermo nel procedimento penale scaturito dall’operazione antidroga condotta lo scorso 3 dicembre dalla polizia del capoluogo dell’isola. 

 

I due marsalesi alla sbarra degli imputati (insieme ad altre 21 persone) sono Giancarlo Colletti, classe ’73, e Vito Parrinello, classe ’93. Colletti è difeso dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, mentre legale di Parrinello è Francesca Frusteri. Tra gli altri difensori, anche Riccardo Vella, Rocco Chinnici, Enrico Tignini e Michele De Stefani. Secondo l’accusa, la droga viaggiava sull’asse Calabria-Palermo-Marsala. Poco dopo l’arresto, intanto, al Tribunale del Riesame, per Colletti è caduta l’ipotesi dell’associazione per delinquere. Rimane solo l’accusa di “semplice” cessione di sostanza stupefacente. I giudici hanno, infatti, accolto la tesi dell’avvocato Cimiotta. 

 

Nell’operazione della questura di Palermo sono state arrestate venticinque persone accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Attraverso le indagini gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza, nel capoluogo palermitano, di due organizzazioni criminali con lo scopo di piazzare sul mercato illecito cocaina e hashish. Gli appartenenti alla prima, radicata nel quartiere Guadagna, avevano nella loro disponibilità ingenti quantità di denaro e tessevano relazioni con omologhe strutture illegali operanti in Lombardia o in Emilia Romagna dalle quali venivano acquistate le partite di droga. Gli indagati che aderivano invece al secondo gruppo operante nel quartiere Villagrazia-Falsomiele, avevano imbastito contatti con fornitori calabresi e lucravano trafficando in droga fino alla provincia di Trapani. Nel blitz, furono impegnati un centinaio agenti, diverse unità cinofile e un elicottero della Polizia di Stato. E sono stati sequestrati quasi due quintali di sostanze stupefacenti, cinque pistole e diverse munizioni. 
 









Native | 05/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-09-2025/1756905919-0-morgan-school-apre-le-porte-a-marsala-e-mazara-open-day-con-lezioni-e-promozioni.png

Morgan School apre le porte a Marsala e Mazara: Open Day con lezioni e...

Native | 04/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-09-2025/1756970524-0-m42-lancia-il-nuovo-sito-per-le-pmi-consulenza-hr-strategica-e-soluzioni-concrete.png

M42 lancia il nuovo sito per le PMI: consulenza HR strategica e soluzioni...

Native | 30/08/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-08-2025/1756117787-0-cse-spedizioni-da-castelvetrano-spedizioni-rapide-in-italia-europa-e-oltre.png

CSE Spedizioni, da Castelvetrano spedizioni rapide in Italia, Europa e...