Droga sull’asse Calabria-Sicilia, chiesti sei anni per due marsalesi

10/09/2025 08:15:00

Sei anni di carcere a testa sono stati invocati dal pubblico ministero per due marsalesi processati in abbreviato davanti al gup di Palermo nel procedimento penale scaturito dall’operazione antidroga condotta lo scorso 3 dicembre dalla polizia del capoluogo dell’isola.

I due marsalesi alla sbarra degli imputati (insieme ad altre 21 persone) sono Giancarlo Colletti, classe ’73, e Vito Parrinello, classe ’93. Colletti è difeso dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, mentre legale di Parrinello è Francesca Frusteri. Tra gli altri difensori, anche Riccardo Vella, Rocco Chinnici, Enrico Tignini e Michele De Stefani. Secondo l’accusa, la droga viaggiava sull’asse Calabria-Palermo-Marsala. Poco dopo l’arresto, intanto, al Tribunale del Riesame, per Colletti è caduta l’ipotesi dell’associazione per delinquere. Rimane solo l’accusa di “semplice” cessione di sostanza stupefacente. I giudici hanno, infatti, accolto la tesi dell’avvocato Cimiotta.

Nell’operazione della questura di Palermo sono state arrestate venticinque persone accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. Attraverso le indagini gli investigatori hanno ricostruito l’esistenza, nel capoluogo palermitano, di due organizzazioni criminali con lo scopo di piazzare sul mercato illecito cocaina e hashish. Gli appartenenti alla prima, radicata nel quartiere Guadagna, avevano nella loro disponibilità ingenti quantità di denaro e tessevano relazioni con omologhe strutture illegali operanti in Lombardia o in Emilia Romagna dalle quali venivano acquistate le partite di droga. Gli indagati che aderivano invece al secondo gruppo operante nel quartiere Villagrazia-Falsomiele, avevano imbastito contatti con fornitori calabresi e lucravano trafficando in droga fino alla provincia di Trapani. Nel blitz, furono impegnati un centinaio agenti, diverse unità cinofile e un elicottero della Polizia di Stato. E sono stati sequestrati quasi due quintali di sostanze stupefacenti, cinque pistole e diverse munizioni.





